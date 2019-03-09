شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطلق الجيل الثالث من محطات شحن سياراتها Supercharging والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت "تسلا" عن الجيل الثالث من محطات شحن سياراتها الكهربائية "Supercharging"، والتى تشمل أجهزة شحن عالية القوة، وذلك تنفيذا للوعد بخفض زمن الشحن بمعدل 50 %.
ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فإن السيارات الكهربائية الأكثر كفاءة، مثل طراز 3 طويل المدى، سيحصل على 75 ميلاً من الشحن في غضون 5 دقائق، وإضافة سرعة بمعدل 1000 ميل في الساعة.
وأعلنت تسلا أن محطات الشحن V3 Supercharging ستشحن أسرع من أي محطة شحن أخرى في السوق اليوم، حتى السيارات التي تدعم شحن 350kW ، مثل Porsche's Taycan و Audi E-Tron SUV في السوق.
في حين أنها افتتحت أول إصدار تجريبي عام من V3 Supercharger في فريمونت، إلا أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستعمل على ارتفاع معدلات الشحن عند 12000 درجة فائق السرعة V2 إلى 145 كيلو وات.
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