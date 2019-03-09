شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن.. جوجل بلاى تساعدك على كسب المرحلة فى أى لعبة مقابل مشاهدة إعلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون لديك مسبقا خيارين لكى تفوز فى مرحلة ما بألعابك على هاتفك الذكى، وذلك من خلال إما الدفع مقابل الوصول إلى مستوى أعلى أو شراء نوع من العملة داخل اللعبة، ولكن الآن يمكن عن طريق مشاهدة الإعلانات الفوز.

فوفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فقد أطلق متجر "جوجل بلاى" ميزة جديدة عبارة عن طريقة أسهل لمطوري برامج Android لتقديم مزايا مجانية للاعبين مثل مستويات متقدمة أو عملات معدنية، في مقابل "إجراء يحقق الدخل مثل مشاهدة الإعلانات.

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وهذه الممارسة هي طريقة للمطورين للربح عندما لا يرغب اللاعبون في دفع نقود حقيقية، كما أنها وسيلة تتيح لشركة جوجل منافسة أدوات مشابهة تابعة لجهات خارجية.

بالنسبة إلى اللاعبين، فهذا يعني أنه قد تتم مطالبتك بشكل أكثر تكرارًا باتخاذ "إجراء يمكن تحقيق الدخل منه"، المتمثل فى مشاهدة مقاطع الفيديو الإعلانية، ومع توقعات وصول إيرادات متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة إلى 71.7 مليار دولار بحلول عام 2020، فإن المطورين يبحثون فقط عن تخفيضاتهم.