عواصف ترابية تجتاح الوادي الجديد والمحافظة تعلن الطوارئ

الوادي الجديد – محمد الباريسي:
تعرضت عدة مناطق متفرقة بمحافظة الوادي الجديد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لعواصف ترابية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي، أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية على الطرق وتسببت في زحف الرمال على الطرق الإسفلتية.
ورفعت الأجهزة المختصة بالمحافظة درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، معلنة حالة الطوارئ تحسبا لوقوع أحداث نتيجة الطقس السيئ.
ومن جانبها شددت مديرية الأمن وإدارة مرور الوادي الجديد على السائقين، وقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ظل تلك الظروف...
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