تواجه شركة "فيسبوك"، عدة مشكلات الفترة الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بخصوصية المستخدمين، وآخرها ظهور خلل أمني جديد يكشف المراسلات الخاصة بين الأشخاص في تطبيق "ماسنجر". وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ثغرة أمنية في تطبيق "فيسبوك ماسنجر" الخاص بالدردشة، تتيح للقراصنة "الهاكرز" معرفة الأشخاص الذين يراسلون كل مستخدم معين. وبحسب "سكاي نيوز عربية"، يحصل المخترقون على معلومات خاصة للمستخدمين عبر إرسال رابط فيديو وهمي، يتم بعده الدخول للحساب الشخصي عندما ينقر على الرابط، ليحصل "الهاكر" على أسماء الأشخاص الذين يراسلون المستخدم عبر...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابط وهمي.. ثغرة أمنية جديدة تضرب "ماسنجر فيسبوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.