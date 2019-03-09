واتس آب تحذر مستخدميها من WhatsApp Plus و GB WhatsAp لتجنب الحظر

كتب: أحمد علوي

أطلق تطبيق الدردشة الفورى "واتس آب" تحذيرات من احتمالية حظر المستخدمين الذين يستخدمون إصدارات غير رسمية من التطبيق، مما يؤدى بدوره لوقف الحساب وحظر المستخدم مؤقتا فى البداية.

ووفقاً لموقع hindustantimes، فإن التطبيقات غير الرسمية هى WhatsApp Plus و GB WhatsAp، وجاء التحذير فى هذا الوقت خصوصا بعدما تعرض التطبيق لحملة موسعة من الانتقادات بشأن حماية خصوصية المستخدمين وأمن معلوماتهم.

ودعا واتس آب مستخدميه للتخلى عن تلك التطبيقات والرجوع إليه فقط من اجل حماية أرقامهم وبياناتهم، وكذلك لعدم حظر أرقامهم من التعامل على التطبيق...