كتب: أحمد علوي
أطلق تطبيق الدردشة الفورى "واتس آب" تحذيرات من احتمالية حظر المستخدمين الذين يستخدمون إصدارات غير رسمية من التطبيق، مما يؤدى بدوره لوقف الحساب وحظر المستخدم مؤقتا فى البداية.
ووفقاً لموقع hindustantimes، فإن التطبيقات غير الرسمية هى WhatsApp Plus و GB WhatsAp، وجاء التحذير فى هذا الوقت خصوصا بعدما تعرض التطبيق لحملة موسعة من الانتقادات بشأن حماية خصوصية المستخدمين وأمن معلوماتهم.
ودعا واتس آب مستخدميه للتخلى عن تلك التطبيقات والرجوع إليه فقط من اجل حماية أرقامهم وبياناتهم، وكذلك لعدم حظر أرقامهم من التعامل على التطبيق...
كانت هذه تفاصيل خبر واتس آب تحذر مستخدميها من WhatsApp Plus و GB WhatsAp لتجنب الحظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.