شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيوفيزيائيون يحلون لغز اللون الأخضر لجبال الجليد بأنتاركتيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل فريق من الباحثين والعلماء الجيوفيزيائيين التابعين لجامعة واشنطن إلى حل لغز أثار الكثير من الجدل على مدار سنوات طويلة، ألا وهو اللون الأخضر فى الجبال الجليدية الموجودة فى انتاركتيكا.

ووفقاً لموقع earther.gizmodo العلمى، فإن اللون الأخضر او الزمردى وفقاً للدراسة يعود إلى وجود معادن من نوع أكسيد الحديد فى المياة المكونة للجليد، حيث يتم اختلاط اكسيد الحديد من قارات القارة القطبية الجنوبية مع مياه المحيطات، ثم يتجمد ويتكون الجليد ذو اللون الأخضر.

وقال الموقع ذاته إنه فى حال ما يتم تأكيد النظرية الجديدة، فستكون إشارة صريحة بأن الجبال الجليدية الخضراء يمكنها نقل الحديد الثمين من القارة القطبية الجنوبية إلى المحيط، إضافة إلى ان تدميرها سيكون ذو فائدة هائلة حيث انها توفر المغذيات الرئيسية للعوالق النباتية والكائنات البحرية الأخرى التى تتغذى عليها.