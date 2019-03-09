شديد البرودة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا، شديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

تحذيرات عامة من الأرصاد

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وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 23

شبين الكوم 11 22

طنطا 11 22

دمنهور 10 21

الإسكندرية 11 21

بلطيم 11 21

مطروح 07 19

السلوم 08 20

سيوة 09 24

بورسعيد 14 20

دمياط 13 20

الزقازيق 09 23

الإسماعيلية 08 23

السويس 10 23

العريش 08 20

رفح 09 20

رأس سدر 11 23

نخل 05 21

نويبع 14 25

طابا 12 23

كاترين 05 20

الطور 14 23

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 14 24

مرسى علم 16 24

الفيوم 11 24

بنى سويف 11 24

المنيا 10 24

أسيوط 08 25

سوهاج 12 27

قنا 11 29

الأقصر 11 30

أسوان 12 31

أبوسمبل 13 29

الوادي الجديد 13 27

شلاتين 17 27

أبو رماد 16 26

راس حدربة 17 25

حلايب 18 24