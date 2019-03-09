مايكروسوفت تطلق نسخة محسنة من سكايب للويب

أطلقت مايكروسوفت نسخة معاد تجديدها من تطبيق التراسل سكايب Skype للويب مع مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة، والتي تقدم خدمة الاتصال الفيديوي عالي الدقة، ولوحة تنبيهات معاد تصميمها، ومعرض وسائط جديد، والمزيد من الميزات.

وتتوفر النسخة الجديدة من سكايب للويب على أي جهاز حاسب يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 و MacOS X 10.12 أو أي نسخة أعلى مع أحدث إصدارات من جوجل كروم Google Chrome أو مايكروسوفت إيدج Microsoft Edge.

وكان الجزء الأكبر من هذه الميزات الجديدة قد ظهر في نسخة المعاينة الصادرة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، لكنها متاحة الآن على نطاق واسع بدءًا من هذا الأسبوع.

وبالإضافة إلى مكالمات الفيديو عالية الدقة، التي تدعم المكالمات الخاصة والجماعية، فإن أحدث ميزات سكايب للويب هي ميزة تسجيل المكالمات المدمجة.

بينما تعمل لوحة التنبيهات، التي يمكن الوصول إليها من خلال النقر على أيقونة الجرس، على تجميع ردود الفعل على الرسائل، والإشارة إلى المحادثات الجماعية، والردود، والمزيد.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

كما تم تحسين ميزة البحث كثيرًا، ويمكنك الآن العثور على الرسائل في المحادثة الحالية بسهولة عن طريق كتابة الكلمة أو العبارة التي تريد العثور عليها في مربع البحث.

فيما يسهل معرض الوسائط المجدد إمكانية العثور على الملفات والروابط والصور المشتركة في المحادثة، سواء كانت بالأمس أو الشهر الماضي، إذ يعرض الملفات والارتباطات والصور من المحادثة في معاينة واحدة.

وكتبت شركة مايكروسوفت في مشاركة مدونة: “نحن نبحث دائمًا عن طرق جديدة لتحسين التجربة، وتحسين الجودة والموثوقية، وتوصيل الأشخاص من أي جهاز، وذلك تبعًا إلى أن فكرة سكايب تتمحور حول الجمع بين الأشخاص”.

وأشارت نسخة سكايب للويب، التي تم طرحها بشكل علني في شهر أبريل/نيسان 2016، إلى انتقال فريق سكايب إلى نموذج التطبيقات الموزعة في السحاب، وتزامن ذلك مع الانتقال من واجهة شبكة الند للند إلى البنية المركزية.

وقامت مايكروسوفت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بجلب سكايب إلى مكبرات الصوت الذكية والشاشات الذكية المدعومة بمساعد أليكسا الصوتي الخاص بشركة أمازون.

ويتنافس سكايب، الذي يمتلك 1.55 مليار مستخدم حول العالم، مع فيسبوك ماسنجر، الذي كان لديه 1.3 مليار مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من سبتمبر/أيلول 2017.