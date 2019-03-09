بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. إليكِ 7 تطبيقات لتسهيل حياتك…

يصادف يوم 8 مارس من كل عام اليوم العالمي للمرأة وتم تحديد هذا اليوم لأنه اليوم الذي عقد فيه أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في مدينة باريس عام 1945، ولا شك أن الجانب التكنولوجي لم ينسى المرأة في ظل التطور المستمر الذي نعيشه، وخصوصًا فيما يتعلق بالهواتف الذكية وتطبيقاتها المختلفة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

لحسن الحظ أصبح من السهل جدًا في عصرنا الحالي البدء في تعلم الكثير من المهارات، فمن خلال الاستعانة بأحد التطبيقات يمكنك متابعة حالتك الصحية وممارسة بعض التمارين الرياضية يوميًا، أو تطوير مهارات طفلك أو إدارة أمورك المالية، أو تعلم وصفات طهي جديدة أو المساعدة في اختيار الملابس يوميًا، وكل ذلك من خلال هاتفك الذكي.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إليكِ 7 تطبيقات لا غنى عنها لمساعدتك على الاستمتاع بحياتك وأداء المهام اليومية بسهولة:

1- تطبيق Smart Closet – Fashion Style

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وحدهن النساء يعرفن معضلة الإجابة على سؤال ماذا أرتدي اليوم؟ بالرغم من خزانتهن التي تمتلئ بالكثير من الملابس بمختلف الألوان والموديلات.

لذلك يعتبر تطبيق Smart Closet أحد الأدوات المهمة لمساعدتك على إدارة الملابس الخاصة بك واختيار الزي اليومي، يتيح لكِ هذا التطبيق تصوير ملابسكِ وحفظها داخل قوائم مع إمكانية إنشاء قوائم فرعية لكل فئة على حدة، ثم تقومين باستخدام هذه الصور، وتنسيق ملابسك وأحذيتك و حقائبك معًا لمعاينة الزي اليومي قبل ارتدائه.

كما يتيح لك التطبيق مشاركة ما قمتِ باختياره مع الأصدقاء، وكذلك متابعة أشخاص للحصول على أفكار لتنسيق الزي اليومي، مع امكانية الحصول على إحصاءات مفصلة لخزانة الملابس.

كما يمكنكِ وضع خطة أسبوعية لما سترتديه ومشاركتها في التقويم الخاص بك، والحصول على إشعار يومي إذا لزم الأمر.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز

2- تطبيق Monefy – Money Manager

عادةً ما تتولى المرأة مسؤولية ميزانية المنزل، ولتمكينك من إدارتها بسهولة يتيح لكِ تطبيق Monefy تسجيل الميزانية على الهاتف عن طريق إدخال كل مصادر المال المختلفة ثم تتبع النفقات ويمكنكِ أيضًا تتبع النفقات مع الآخرين وبعملات متعددة.

كما يمكنكِ من خلال التطبيق إضافة سجلات إنفاق جديدة بسرعة، وتتبع الإنفاق بسهولة من خلال رسم بياني بسيط أو الحصول على معلومات مفصلة من قائمة السجلات.

كما يتيح لكِ إنشاء حسابات مشتركة مع جميع أفراد أسرتك ودعم عملات متعددة، ومزامنة البيانات بين أجهزة مختلفة.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق Oh She Glows

وحدهن النساء يعرفن مأساة زيادة الوزن والحفاظ على رشاقة أجسامهن، تطبيق Oh She Glows يساعدك في حل هذه الأزمة حيث أنه من أفضل التطبيقات التي تقدم وصفات أكل صحي.

يقدم لكِ التطبيق أكثر من 140 وصفة نباتية صحية شهية، بما في ذلك أكثر من 120 وصفة خالية من الغلوتين، ويتيح لكِ تصفح الوصفات من خلال الصور عالية الدقة، وتخصيص قائمة مفضلة خاصة بكِ مع الوصفات الأكثر شعبية، والحصول عن معلومات غذائية مفصلة لكل وصفة موجودة في قسم “النصائح”.

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التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز بسعر 1.99 دولار.

4- تطبيق 8fit Workouts & Meal Planner

الأكل الصحي وحده لا يعتبر كافيًا لإدارة الوزن والحفاظ على رشاقتك، فسواء كنتِ طالبة، أو أم أو امرأة عاملة فستجدين أن المهام اليومية تأخذ كل وقتك، وبالرغم من ذلك لا بد أن تخصصي جزء من وقتك لممارسة الرياضة، سيساعدك تطبيق 8fit Workouts على ممارسة التمارين الرياضية من خلال خطط يضعها خبراء اللياقة البدنية والتغذية.

يتيح لكِ التطبيق تعلم أداء التمارين الرياضية من خلال مقاطع فيديو تفاعلية Interactive videos، مع دعم تمارين مخصصة لمناطق من الجسم وتحديد نوع التمرين سواء لحرق الدهون أو لبناء عضلات.

التطبيق متاح للتنزيل مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق Kitchen Stories Recipes

يتيح لكِ تطبيق Kitchen Stories Recipes تعلم كيفية الطهي من خبراء الطهي حول العالم مع تقليل حيرة الاختيار عن طريق تجربة أطباق جديدة شهية كل أسبوع.

يمكنك العثور على وصفات شهية مع صور عالية الدقة، ويسهل اتباع تعليمات الصور خطوة بخطوة، بالإضافة إلى مقاطع فيديو للوصفات، ومقاطع فيديو إرشادية.

كما يمكن إضافة قوائم التسوق الخاصة بكِ للتذكير والتخطيط، كما يتيح جمع وحفظ الوصفات المفضلة لديكِ.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

6- تطبيق Cozi Family Organiser

عادةً ما تسبب المهام اليومية المنزلية للنساء الكثير من الإرهاق، ولذلك يتيح لكِ تطبيق Cozi Family Organiser ترتيب المهام اليومية بشكل يومي أو أسبوعي أو حتى شهري، وإدارة الوقت .

يدعم التطبيق تقويم مشترك، وقائمة للبقالة والمشتريات المنزلية المختلفة، ورسائل تذكير، ويتميز هذا التطبيق أيضًا بإمكانية تسجيل مواعيدك الهامة ومناسباتك، ويدعم أيضًا عمل قوائم فرعية لكل فرد من أفراد الأسرة بمواعيده إذا احتجت لتذكيرهم بها، أو متابعة ما جرى معهم.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

7- تطبيق ShopStyle: Fashion & Lifestyle

يعتبر تطبيق ShopStyle دليل التسوق المتكامل لكل امرأة تحب التسوق، كما أنه مختلف عن نظرائه لأنه يوفر خيارًا مبتكرًا يسمى “تنبيهات للخصومات Sale Alerts”، حيث يتيح للمستخدمين اختيار المنتجات الفردية والعلامات التجارية والفئات وتعين تنبيهات عندما تقدم العلامة التجارية خصومات على المنتجات.

ويمكنكِ من خلال التطبيق البحث عن الآلاف من أفضل العلامات التجارية والموديلات المصممة من خبراء الموضة، وإنشاء قوائم مفضلة والحصول على تنبيهات عند وجود خصومات على منتجاتكِ المفضلة، مع اقتراح توصيات استنادًا إلى الاختيارات.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.