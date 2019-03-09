OGarden Smart.. لزراعة الخضروات والفاكهة طوال العام في منزلك

كيف يمكنك الحصول على فاكهة وخضروات طازجة وصحية وغير معدلة وراثيا، وبسعر أرخص من المتجر؟ ساعد التطور التكنولوجي على ظهور الكثير من الابتكارات التي تساعدنا على أن نحيا حياة صحية. فإذا كنت ممن يحبون فكرة زراعة الخضار والفاكهة الطازجة داخل المنزل على مدار السنة، يمكنك الاستعانة بجهاز أوجاردن سمارت OGarden Smart الذي يساعدك على زراعة حوالي 90 شتلة من الفاكهة والخضار في وقت واحد، وبتكلفة أقل بخمس مرات تقريبًا من شرائها من المتجر.

أوجاردن سمارت OGarden Smart عبارة عن عجلة دوارة من نوع فيريس Ferris wheel يمكنها استيعاب ما يصل إلى 60 نبتة في مراحل مختلفة من النمو. تدور بثبات وتحصل النباتات على الماء من خلال نظام ري مؤتمت، مع وجود نظام إضاءة في مركزها مكون من مصابيح LED ذات استهلاك منخفض للطاقة لتوزيع الضوء بقدرة 120 وات.

تقوم مصابيح LED الخاصة بـ OGarden Smart بمحاكاة كمية ضوء الشمس المثالية التي تحتاجها نباتاتك لتزدهر، ويتم تشغيلها وإيقافها تلقائيًا لتوفير الراحة لك مع الحفاظ على الطاقة.

لا داعي للقلق بشأن التغييرات الجوية والمواسم التي ستنمو فيها الخضروات والفاكهة، بغض النظر عن الظروف في الخارج ستساعدك OGarden Smart على زراعة 90 شتلة في آن واحد، مع 20 نوعًا مختلفًا للاختيار من بينها.

تُزرع الشتلات في أكواب مليئة بالتربة العضوية، 30 منها يمكن وضعها في الحاضنة الواقعة أسفل الجزء العلوي الدوار، وهذه أيضا تروى تلقائيًا، كل ما عليك القيام به هو التأكد من أن خزانات المياه الموجودة في الأسفل مليئة بالماء، يمكن لهذه الخزانات إمداد الشتلات بالماء لما يقرب من 10 أيام، مع وجود نظام إنذار خاص ينبهك عندما يصبح مستوى المياه منخفضًا جدًا بمرور الوقت.

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بمجرد أن تنبت الشتلات يمكنك رفعها إلى الجزء العلوي الدوار لتنمو حتى تصبح جاهزة للحصاد، وتستغرق العملية بأكملها من 30 إلى 40 يومًا، وبعدها يمكن تحويل أكواب البذور وجذور النباتات إلى سماد بحيث تتمكن من الخضراوات والفاكهة العضوية.

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كما أن OGarden ستساعدك على تقليل نفقاتك الشهرية، حيث يمكنها أن توفر لك ما يصل إلى 80 % من نفقات الخضروات الخاصة بك مما يسمح لك بخفض المصاريف الشهرية مع الاستمتاع بفوائد الفواكه والخضروات الطازجة والعضوية على مدار السنة.

تتميز OGarden عن غيرها من أنظمة البستنة الداخلية بكبر الحجم والقدرة على زراعة كمية كبيرة من الشتلات، حيث يوجد بها 90 مكان مخصص لتنية الشتلات.

أهم ميزة في OGarden Smart القدرة على إنتاج الخضراوات والفواكه والأعشاب مباشرة في المنزل حيث تعرف نوعية الهواء والماء والبيئة التي تنمو فيها، فجميع المنتجات طازجة وتزرع في بيئة عضوية 100% organic environment، خالية من المبيدات الكيماوية.

السعر والتوافر:

تمكن جهاز OGarden Smart من جمع التمويل اللازم له بالكامل عند طرحه على موقع التمويل الجماعي كيكستارتر Kickstarter، ولا يزال متاحًا للطلب المسبق بمبلغ 859 دولارًا كنديًا (حوالي 645 دولارًا)، وعند طلبه ستحصل على OGarden Smart باللون الذي تختاره، بالإضافة إلى 30 كوب به تربة عضوية اللزراعة والعديد من حزم البذور المختلفة.

كان القائمون على تطويره يسعون للحصول على 15 ألف دولار فقط على منصة Kickstarter، وقد حققوا هدفهم الأصلي من التمويل في غضون 6 دقائق فقط من إطلاق المشروع على المنصة، كما تمكنوا من جمع أكثر من 623 ألف دولار حتى الآن، ستستمر حملة التمويل حتى 15 مارس الحالي لتجميع أكبر عدد من الطلبات، على أن يبدأ شحن المنتج للعملاء خلال شهر مايو القادم.