شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعالج مليون عامل.. أمازون تشارك فى إطلاق مشروع للرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح عمالقة التكنولوجيا مشروع رعاية صحية جديد، كانوا قد أعلنوا عن فكرته والتخطيط له من قبل، ولكن حاليا قدم "أمازون" المشروع الصحي الجديد الذى يشارك فيه مع "وارين بافيت" وهو رجل أعمال وأشهر مستثمر أمريكي، ورئيس مجلس إدارة شركة "بيركشير هاثاواي"، وكذاك مع البنك الأمريكى متعدد الجنسيات "جي بي مورجان تشيس".

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فقد أطلقوا على مشروعهم "Haven"، فإن الاسم "يعكس هدفهم ليكونوا ملاذ للأفراد والعائلات ويساعدوهم في الحصول على الرعاية التي يحتاجونها، بينما يتم العمل مع الأطباء السريريين وغيرهم لجعل النظام العام أفضل للجميع.

وستبدأ المنظمة بالتعامل مع احتياجات الرعاية الصحية لـ 1.2 مليون عامل في أمازون بيركشير هاثاواي، وكذاك "جي بي مورجان تشيس" فى الولايات المتحدة.

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وتعد "Haven" منظمة غير ربحية تهدف إلى جعل الرعاية الأولية أسهل في الوصول إليها ، وكذلك العقاقير التي تستلزم وصفة طبية أكثر بأسعار معقولة وفهم فوائد التأمين بشكل أسهل.

وعندما أعلن الشركاء عن أهدافهم، أكدوا أنهم يريدون تحقيق تلك الأهداف بمساعدة التكنولوجيا، وأوضحوا أنهم يبحثون عن طرق جديدة لاستخدام البيانات والتكنولوجيا لتحسين نظام الرعاية الصحية.

و ينوي الشركاء استخدام كل ما يتعلمونه من تلك الفترة الأولية والحلول التي توصلوا إليها لتحسين النظام للجميع.