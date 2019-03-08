شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كبسولة كرو دراجون تنفصل عن محطة الفضاء الدولية وتعود إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفصلت الكبسولة الفضائية كرو دراجون التابع لشركة Space X الأمريكية عن محطة الفضاء الدولية، وبدأت رحلتها للعودة إلى كوكب الأرض.

ووفقاً لما قالته وكالة رويترز للأنباء، فإن عودة الكبسولة غير المأهولة إلى الأرض من جديد هى إشارة مهمة للغاية بالنسبة للشركة الأمريكية، فيما يتعلق باستئناف رحلات الفضاء المأهولة من الأراضى الأمريكية فى وقت لاحق من هذا العام.

Advertisements

وكانت الكبسولة التى يبلغ طولها 4.9 متر قد التحمت مع محطة الفضاء يوم الأحد الماضى، بعد يوم من انطلاقها من مركز كنيدى الفضائى بفلوريدا على متن صاروخ من طراز فالكون 9 حاملة دمية اختبار يطلق عليها اسم ريبلى.

ومن المتوقع ان تعود الكبسولة إلى الأرض بعد فترة من الوقت تقضيها فى الفضاء، كما انها ستهبط فى المحيط الأطلسى.