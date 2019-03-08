تكنولوجيا: لو بتستخدم متصفح جوجل كروم Google Chrome؟!.. إليك تحذير أمني لخطر يهددك!

خطر كبير يتهدد مستخدمي متصفح جوجل كروم Google Chrome بعد تأكيد حدوث اختراق أمني كبير له من بعض القراصنة (الهاكرز)، مما دعى جوجل Google إلى تنبيه المستخدمين بضرورة تحديث متصفح الإنترنت كروم فورا!

فعبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” Twitter، ناشد مسؤول جوجل الأمني “جوستين ششوه” المستخدمين بضرورة تحديث متصفح كروم Chrome، بالتزامن مع إعلان جوجل نفسها على مدونتها حدوث الهجوم على متصفحها.

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وقالت جوجل أن أن الثغرة الأمنية في كروم تعود إلى خطأ في سلامة الذاكرة، مما سمح للقراصنة بتنفيذ تعليمات برمجية ضارة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين، وقد أصدرت جوجل تحديثا أمنيا لمتصفحها لإصلاح الثغرة الأمنية، في أوائل شهر مارس الجاري، والتي وصفتها بالثغرة عالية الخطورة.

ويمكن عمل تحديث لمتصفح كروم عبر فتح المتصفح، والضغط على النقاط الثلاث الرأسية في أعلى يمين المتصفح، واختيار الأمر “تحديث جوجل كروم” Update Google Chrome، وإذا لم يظهر أمامك زر “تحديث جوجل كروم”، فهذا معناه أن متصفحك محدث بالفعل، وأنك تعمل بالفعل على الإصدار الأخير من كروم، وهو إصدار 72.0.3626.121.