تكنولوجيا: بدءا من أبريل القادم.. تصفح المواقع الجنسية سيحتاج إلى “كارت شحن”!

تنوي بريطانيا تطبيق نظام جديد للدخول على المواقع الإباحية والجنسية، بدءا من شهر أبريل القادم، يتطلب من المستخدمين تأكيد هويتهم وعمرهم قبل السماح لهم بالدخول.

فعندما يحاول أي الشخص الدخول على مواقع إباحية أو جنسية من داخل المملكة المتحدة، سيتم تحويله إلى صفحة على موقع الويب AgeID، تطلب منه إدخال بريده الإلكتروني وكلمة المرور، وتأكيد عمره باستخدام بطاقة الائتمان “كريديت كارد” أو جواز السفر أو رخصة القيادة.

Advertisements

وطمأنت الحكومة مواطنيها بسرية بياناتهم المدخلة عبر موقع AgeID، حتى في حالة اختراق الخوادم (سيرفرات) الخاصة بالخدمة، حيث لا يتم تخزين تلك البيانات كوحدة واحدة وإنما تقطيعها وتجزئتها عشوائيا، بحيث يستحيل جمعها مرة أخرى.

وفرت بريطانيا وسيلة أخرى لمن يريدون الدخول إلى المواقع الإباحية والجنسية دون الكشف عن هويتهم ومعلوماتهم الشخصية، وذلك باستخدام كارت شبيه بكروت شحن خطوط الاتصالات بالهواتف المحمولة، والذي سيباع في آلاف المحلات ومنافذ البيع في بريطانيا، وسيمكن من خلاله التغاضي عن عملية تأكيد الهوية والعمر.

وسُتعرف الكروت رسميا باسم “بورتسكاردس” PortesCards، وسيكون سعر الكارت 4.99 جنيه استرليني (حوالي 115 جنيه مصري) للدخول إلى المواقع الإباحية من جهاز واحد، أو بسعر 8.99 جنيه استرليني (حوالي 205 جنيه مصري) للدخول من أكثر من جهاز، وبالطبع لن تباع الكروت، كما السجائر والكحوليات، لمن هم أقل من 18 عام.