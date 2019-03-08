فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق الهاتف Xiaomi Mi9 قبل أسبوع فقط، ولكنه على الرغم من ذلك بدأ فعلاً بتلقي أول تحديث له. هذا التحديث الجديد يقوم بترقية بنية نظام التشغيل في الهاتف إلى الإصدار 10.2.12.0.PFAEUXM.
هذا التحديث الجديد يجلب معه تحسينات إلى واجهة المستخدم للتعامل بشكل أفضل مع القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، كما يجلب معه أيضًا بعض التحسينات للكاميرا، فضلا عن وضع Moon Mode الجديد في الكاميرا. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يساعد الكاميرا أيضًا على مواصلة التركيز على العناصر المتحركة أثناء تسجيل الفيديوهات، كما أنه يساعد على تحسين جودة الصور الثابتة بشكل عام.
وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد قامت شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi9 في أواخر الشهر الماضي مع تصميم مميز ومواصفات تقنية راقية تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك ببطارية بسعة 3300mAh تدعم الشحن السلكي بسرعة 27 واط والشحن اللاسلكي بسرعة 20 واط.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Xiaomi Mi9 يتلقى أول تحديث له، ويعمل على تحسين أداء الكاميرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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