شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تطبيقات للصلاة ترسل بيانات مستخدميها لفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال شبكة فيس بوك تعانى حتى وقتنا الحالى من أزمات اختراق بيانات المستخدمين، حيث كشف تقرير جديد من جمعية مراقبة الخصوصية البريطانية "Privacy International"، أن بعض تطبيقات أندرويد الشهيرة لا تزال تقوم بإرسال معلومات شخصية عن مستخدميها لفيس بوك لتستفيد منه المنصة بعد تحليلها باستهدافهم بإعلانات مخصصة كل حسب توجهاته.

ووفقا لما نشره موقع androidauthority الأمريكى، فقد أشار التقرير أن عملية إرسال البيانات لفيس بوك لا تشترط أن يكون مستخدم المنصة فى حالة اتصال، كما أنه لا يستدعى أن يكون حساب المستخدم فعال فى الوقت الحالى.

فيما أشار التقرير إلى أن التطبيقات المتورطة فى هذا الأمر، تعود لشركات مختلفة بما فى ذلك شركتى Yelp وDuolingo، بما فى ذلك تطبيقات خاصة بالمسلمين، مثل مواقيت الصلاة والآذان والتى تقوم بإرسال بيانات المستخدمين إلى فيس بوك، إضافة إلى بعض التطبيقات خاصة بالإنجيل بالإضافة لتطبيق البحث عن العمل Indeed.

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وحتى الآن ليس من المعروف ماهية البيانات التى ترسلها هذه التطبيقات إلى فيس بوك بالضبط، إلا أن تقرير سابق أشار إلى أن الأمر يمكن أن يصل إلى تتبع تفاعل المستخدم عبر خدمات فيس بوك المختلفة، بما فى ذلك معرفة وقت استخدام فيس بوك من الهاتف.