جوجل تصلح ثغرة يوم الصفر ” Zero Day ” في المتصفح Google Chrome، حدث متصفحك الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا لم تقم بتحديث المتصفح Google Chrome الخاص بك، فأنت بحاجة إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن شركة جوجل أصدرت مؤخرًا تحديثًا جديدًا لهذا المتصفح لترقيع ثغرة يوم الصفر ” Zero-Day ” التي تم إكتشافها في المتصفح. وهذا أمر ضروري لأنه وفقا لشركة جوجل، هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أنه يتم إستغلال هذه الثغرة الأمنية بشكل نشط من قبل القراصنة.

سينطبق ذلك على جميع إصدارات Google Chrome تقريبًا، فهذا التحديث سيكون متوفرًا لمتصفح جوجل على منصات تشغيل مختلفة، بما في ذلك Windows و MacOS و ChromeOS و Linux و Android. وبالنسبة للمتصفح Google Chrome على أنظمة التشغيل المخصصة للحواسيب، فهو يأتي عادة بميزة تسمح بتحديث المتصفح تلقائيًا أثناء إستخدامه، وكل ما يحتاج إليه المستخدمين هو إعادة تشغيله لتطبيق التغييرات. وهذا يعني أنه في المرة التالية التي تشغل فيها المتصفح، يجب أن تكون كل الأمور جيدة، ولكن تحديثه الآن قد يكون فكرة أفضل إذا كنت تستطيع توفير الوقت لذلك.

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يجب أن يقوم هذا التحديث بترقية المتصفح Google Chrome إلى الإصدار 72.0.3626.121. إذا كنت لا تزال تستخدم نسخة قديمة، فبإمكانك الإنتقال إلى chrome://settings/help لبدء التحديث يدويًا. بعد ذلك، يجب تثبيت التحديث وتطبيق الإصلاح، ويجب أن تكون آمنًا بعد إعادة تشغيل المتصفح.