MediaTek تعمل على معالج متوافق مع شبكات 5G سيُصنع بإستخدام تكنولوجيا 7nm

فاطمة أيت طالب - دبي - ستعلن شركة MediaTek عن معالج يدعم شبكات الجيل الخامس 5G في وقت لاحق من هذا العام. سيتم تصنيع هذا المعالج بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر وسيهدف إلى الحصول على أكبر شريحة ممكنة من السوق. لم يكشف المسؤولين التنفيذيون في الشركة عن المزيد من التفاصيل، ولكنهم قالوا بأنه سيكون أفضل من المعالج MediaTek Helio P90 من حيث الأداء .

شركة MediaTek لديها بالفعل المودم MediaTek Helio M70 المصنع بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر من قبل شركة TSMC. هذا هو المودم الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، فضلا عن الشبكات القديمة وصولا إلى شبكات الجيل الثاني. ومن غير الواضح ما إذا كان المعالج الجديد سيضم مودم 5G مدمج أو ما إذا كان سيعتمد على المودم MediaTek Helio M70. وفي كلتا الحالتين، من المتوقع أن يتم إستخدام المودم MediaTek Helio M70 في الهواتف والأجهزة الأخرى المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في النصف الثاني من العام 2020.

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في وقت سابق، قالت الشركة أنها تعمل على معالج يستخدم نواة Cortex-A76 الجديدة. قد يكون هذا هو المعالج المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G المعني، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن.