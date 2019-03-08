شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح لمستخدميه الإبلاغ عن التغريدات التى تعرض معلومات شخصية عنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت منصة التغريدات "تويتر" خيارات جديدة لمستخدميه للإبلاغ عن المحتوى المشبوه والمخالف على الشبكة، والذى يتعلق بنشر معلوماتهم الشخصية على النظام الأساسى، حيث أتاحت المنصة طريقة سهلة وجديدة للمستخدمين للتبليغ عن التغريدات التى تحتوى معلومات شخصية مثل أرقام الهواتف، البريد الإلكترونى، عنوان السكن، أو أرقام الهوية وغيرها من المحتوى المشابه.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فسيتمكن المستخدمين من مشاهدة مزيد من الخيارات عند الإبلاغ عن إحدى التغريدات المخالفة، إذ يمكن الضغط على خيار "الإبلاغ"، ثم اختيار "محتوى مخالف ومضر"، وبعدها سيظهر خيار معلومات شخصية وعند الضغط عليها ستظهر عدة خيارات حول شكل المحتوى الخاص الذى يمكن الإبلاغ عنه.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإضافة تعتبر مفيدة للغاية، وذلك لتفادى نشر المعلومات الشخصية بالأخرين على الشبكة وتفادى المشاكل على إثرها، ومن المفيد رؤية تويتر تقوم بمثل هذه التحديثات من حين إلى أخر لجعل بيئة تويتر أكثر أمانا للمستخدمين حول العالم.