شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثغرة بمنصة فيس بوك تسمح للهاكرز بمعرفة جهات اتصال ماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر مجموعة من الباحثين الأمنيين على ثغرة جديدة بشبكة "فيس بوك" تختص بخدمة "ماسنجر" فقط، والتى تعمل على مساعدة الهاكرز على معرفة جهات الاتصال الخاصة بأى مستخدم وأطراف المحادثات التى كان يجريها.

ووفقا لما نشره موقع Theverge الأمريكى، فإن الباحثين الأمنيين التابعيين لشركة Imperva المتخصصة فى الأمن السيبرانى والذين اكتشفوا الثغرة، قالوا إن الهاكرز يمكنهم الاستفادة من الثغرة عن طريق اختراق صفحة فيس بوك الخاص بالمستخدم على المتصفح، ثم يقوموا بتقسيم الواجهة إلى إطارات متعددة، وبالتالى يمكنهم معرفة أى من الأشخاص يقوم بمحادثتهم وأى من الأشخاص لا يقوم بذلك بجانب منهم موجود فى قائمة اتصاله.

وأشار التقرير إلى أن عملية الاختراق تحدث عندما يدخل المستخدم على موقع ويب يحتوى برمجيات خبيثة وهو مازال يتصفح شبكة فيس بوك عبر متصفح كروم، إلا أن المجموعة الأمنية أكدت أنه لا يمكن الحصول على أى بيانات إضافية من الثغرة، فيما كشفت شركة Imperva أنها اكتشفت الثغرة قبل عام وأبلغت فيس بوك بها، الأمر الذى دفع فيس بوك لتغيير مجتوى HTML وإطارات الموقع عند فتحه، لكن حتى بعد ذلك فإن الهاكرز يمكنهم الاستفادة من الثغرة.