تطبيق Viber يحصل على الوضع الليلي ” Dark Mode ” على منصة الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Viber مؤخرًا بنشر تغريدة جديدة على شبكة تويتر توضح فيها أن هناك تحديث جديد صدر لتطبيق الدردشة الخاص بها. ويأتي هذا التحديث أساسًا لجلب الوضع الليلي ” Dark Mode ” إلى التطبيق بعدما وصل نفس الوضع إلى تطبيق Facebook Messenger.
عند فتح التطبيق، من المفترض أن تشاهد الإشعار في الجزء السفلي من قائمة المحادثات. يمكنك العثور على خيار تفعيل الوضع الليلي ” Dark Mode ” عن طريق التوجه إلى التبويب ” More ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار Settings ثم إلى خيار Appearance. إذا كنت لا ترى هذا الخيار، فتأكد من ترقية تطبيقك إلى الإصدار الأحدث.
وبالنسبة لمستخدمي تطبيق Viber على منصة iOS الذين يتساءلون عن الوضع الليلي ” Dark Mode “، فقد أكد فريق الدعم التابع لشركة Viber على شبكة تويتر أنه سيصل في غضون أسبوعين. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه يتم حاليًا تفعيل الوضع الليلي ” Dark Mode ” يدويًا في الإعدادات إذا كنت ترغب في إستخدامه. وعندما تم إستفسار Viber عن ذلك ومشقة التنقل بين إعدادات التطبيق للقيام بتفعيل هذا الوضع، فقد أوضحت أنها ستقوم بإعادة النظر في ذلك وقد تقوم بتغيير آلية عمل هذا الوضع من خلال تحديث في المستقبل.
Walk on the dark side 🌃 Check out our new dark mode theme on Android! Save battery 🔋, protect your eyes 🙄, and keep the room dark when other people are trying to sleep.— Viber (@Viber) March 5, 2019
Try #DarkMode Now: https://t.co/Xn0QIKbrJX pic.twitter.com/DJK22oJMNR
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