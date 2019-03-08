فريق iFixit يؤكد أنه من الصعب إصلاح الهاتف Galaxy S10

فاطمة أيت طالب - دبي - هذه الأيام أصبحت الهواتف الذكية باهظة جدًا، وهذا يدفع المزيد من الأشخاص للإحتفاظ بهواتفهم الذكية لفترة أطول من ذي قبل، حيث بدلاً من الترقية كل عام، يقرر العديد من المستخدمين الإحتفاظ بهواتفهم الذكية لمدة ثلاث سنوات أو أكثر. وهذا يعني أنه لا يتعين علينا الإهتمام بأجهزتنا فحسب، بل يجب علينا أيضًا التأكد من أنه يمكن إصلاحها بسهولة في حالة إحتياجها إلى الإصلاح.

ووفقا للتقرير الأحدث من فريق iFixit المتخصص في تفكيك الأجهزة، فيبدو أنه لن يكون من السهل إصلاح Galaxy S10. وقد منح هذا الفريق للهاتف Galaxy S10 المعدل 3 من أصل 10 في مؤشر الإصلاح علمًا أن فريق iFixit يميل إلى إستخدام مؤشر من 1 إلى 10 لتقييم مدى سهولة أو صعوبة إصلاح الأجهزة بحيث يعني التقييم 1 أنه من الصعب جدًا إصلاح الجهاز في حين يعني التقييم 10 أنه من السهل جدًا إصلاح الجهاز. ووفقا لفريق iFixit، فقد ذكر أنه من الصعب إصلاح الهاتف Galaxy S10 بسبب بعض المشاكل مثل صعوبة إستبدال البطارية، وصعوبة إستبدال الطبقة الزجاجية في الواجهة الأمامية والخلفية لأنها عرضة للكسر.

فريق iFixit أشار أيضًا إلى أن شركة سامسونج إستخدمت كمية كبيرة من المواد اللاصقة في هاتفها الرائد الجديد مما يجعل عملية التفكيك أكثر صعوبة. ولكنه لاحظ أنه على عكس آبل التي تستخدم براغي خاصة، فإنه من الممكن تفكيك الهاتف Galaxy S10 بإستخدام مفك براغي عادي. وعلاوة على ذلك، فقد أوضح فريق iFixit كذلك أن معظم المكونات المستخدمة في Galaxy S10 عبارة عن وحدات مما يعني أنه يمكن إستبدال كل مكون على حدة، بدلاً من الحاجة إلى إستبدال عدة المكونات لإصلاح مكون واحد فقط.

ومع ذلك، نتصور أن تقييم الإصلاح قد لا يكون مهمًا بالنسبة لمعظم الناس، ولكنه بالتأكيد شيء يجب أخذه بعين الإعتبار إذا كنت تخطط للإحتفاظ بهاتفك لفترة طويلة.