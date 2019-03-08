الهاتف Vivo X27 سيصل رسميًا في اليوم 19 مارس مع كاميرا أمامية منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo بإطلاق الهاتف Vivo X23 في شهر سبتمبر من العام الماضي، والآن تستعد الشركة الصينية للكشف عن خليفته والذي من المرجح أن يحمل إسم Vivo X27.

أعلنت شركة Vivo أنها ستقوم بالكشف عن الهاتف Vivo X27 الجديد في الصين في اليوم 19 مارس. وسيضم هذا الهاتف ثلاث كاميرات في الخلف علمًا أن الكاميرا الأساسية فيها ستضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، في حين ستضم الكاميرتين المتبقيتين مستشعرات بدقة 13 ميغابكسل و 5 ميغابكسل على التوالي، على الأقل وفقا للبيانات التي تم الحصول عليها سابقًا من هيئة الإتصالات الصينية TENAA.

قامت شركة Vivo كذلك اليوم بنشر ملصق تشويقي تكشف فيه أن الهاتف Vivo X27 سيضم شاشة خالية من القطع أو الثقب، وهذ ما يعني بأن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية تنبثق من الإطار العلوي للجهاز مع العلم بأنه تم قبل بضعة أيام تسريب صور واقعية لهذا الهاتف تؤكد صحة هذا المقترح الأخير.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA كذلك أن الهاتف Vivo X27 سيضم المعالج Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 256GB، وشاشة AMOLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD. وبالإضافة إلى ذلك، فقد إتضح لنا كذلك أن الهاتف Vivo X27 سيضم كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل، وبطارية بسعة 3920mAh، كما أنه سيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie، وسيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.