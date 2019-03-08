شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تلتقط أول صورة لاختراق طائرتين موجات حاجز الصوت والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورة تظهر للمرة الأولى على الإطلاق، والتى توضح عملية اختراق حاجز الصوت، وتم التقاطها من خلال تقنية التصوير الجوى، التى تتيح تصوير 1400 صورة فى الثانية، وتم تطويرها على مدار 10 سنوات.

اختراق الصوت

ووفقاً لناسا فقد تم التقاط الصورة أعلى "قاعدة ادواردز الجوية" فى كاليفورنيا، يظهر فيها طائرتان من طراز T-38 التابعتان للقوات الجوية الأمريكية، واللتان تحلقان على مسافة قريبة من بعضهما البعض.

وأشار خبراء ناسا أن الصوت المرتفع الذى يعتقد البعض بكونه تفجير أو ما شبه هو بسبب موجات الصدمة التى تولدها الطائرات أثناء الانتقال إلى السرعة الأسرع من الصوت.