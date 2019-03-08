الهاتف الرائد المقبل لشركة Oppo سيصل رسميًا في شهر أبريل المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف لنا نائب رئيس شركة Oppo، السيد Shen Yiren بالأمس أن الهاتف الرائد المقبل للشركة سيصل في المستقبل القريب مع الكاميرا المقربة التي كشفت عنها الشركة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 والتي توفر التقريب الهجين البالغ 10x. واليوم، أكدت لنا شركة Oppo أنها ذاهبة للكشف عن هذا الهاتف بشكل رسمي في شهر أبريل المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد كشف لنا السيد Shen Yiren أيضًا أن الهاتف الرائد المقبل للشركة سيأتي بتصميم مختلف عن بقية هواتف Oppo السابقة، وأنه سيكون خاليًا من نتوء الكاميرا. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيضم كذلك المعالج Snapdragon 855، وبطارية بسعة 4065mAh. ولحد الآن، لم تكشف لنا شركة Oppo عن إسم هذا الهاتف، ولكن يُشاع أنه سيحمل إسم Oppo Find Z.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن السيد Shen Yiren قام بنشر صورة من المحتمل أن تكون صورة تجسد تصميم الهاتف والذي سيضم ثلاث كاميرات في الخلف ستعتمد الكاميرا المقربة فيها على مبدأ المنظار على الكاميرا التي كشفت عنها الشركة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 أواخر الشهر المقبل.