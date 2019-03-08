الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei P Smart+ 2019 مع ثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - من دون ضجة إعلامية ومن دون أي تحذير مسبق، قامت شركة Huawei اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة يحمل إسم Huawei P Smart+ 2019، وهو الهاتف الذي تأمل من خلاله شركة Huawei للتنافس مع الهواتف المتوسطة التي وصلت إلى السوق حديثًا مثل Redmi Note 7 Pro و Oppo F11 Pro و Vivo V15 Pro وعدد من الهواتف المتوسطة الاخرى.

الهاتف Huawei P Smart+ 2019 الجديد يضم شاشة بحجم 6.21 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وبطارية بسعة 3400mAh، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 24 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة والأخيرة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية في الهاتف Huawei P Smart+ 2019، فهي تضم مستشعر بدقة 8 ميغابكسل كما أنها مدعومة بالذكاء الإصطناعي.

وعلى ذكر الذكاء الإصطناعي، فهو يساعد الكاميرا الخلفية على تثبيت الصور وإلتقاط صور واضحة في البيئات المنخفضة الإضاءة مع الوضع الليلي Night Mode. وبالإضافة إلى ذلك، فبإمكان هذه الكاميرا إلتقاط الفيديوهات البطيئة بمعدل 480 إطار في الثانية.





وبالإضافة إلى المعالج HiSilicon Kirin 710، فالهاتف Huawei P Smart+ 2019 الجديد يأتي كذلك مع معالج الرسوميات Mali-G51 MP4، كما أنه يضم ميزة GPU Turbo 2.0 التي تعمل على تعزيز أداء الهاتف أثناء تشغيل الألعاب وجعل تجربة اللعب أكثر سلاسة. وعندما يتعلق الأمر بالذاكرة، فالهاتف Huawei P Smart+ 2019 يضم 3GB من الذاكرة العشوائية، و64GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع إلى 512GB عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

عمومًا، الهاتف Huawei P Smart+ 2019 سيكون متوفرًا باللون الأسود والأزرق. وللآسف، المعلومات المتعلقة بالسعر وموعد الإطلاق غير متوفرة لدينا حاليًا، ولكن نظرًا إلى أنه تم إطلاق الهاتف Huawei P Smart 2019 بسعر 250€، فنحن نتوقع أن يتم إطلاق الهاتف Huawei P Smart+ 2019 بسعر أعلى قليلاً. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم بيع الهاتف Huawei P Smart+ 2019 في الصين تحت إسم Huawei Enjoy 9S.