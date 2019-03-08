شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون موسك: صواريخ "أنجارا" ستكون ممتازة وروسيا هى الأفضل حاليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيلون موسك مؤسس شركة space x الفضائية الأمريكية أن الصواريخ الروسية هى الأفضل حاليا على الإطلاق واصفا محركاتها بـ"شديدة القوة" ، ولها هندسة غير تقليدية.
ووفقاً لموقع arstechnica التقنى، قال موسك أن النسخة القابلة لإعادة الاستخدام من صواريخ "أنجارا" الروسية ستكون ممتازة.
وكان رئيس مؤسسة روس كوسموس، دميتري روجوزين، أعلن فى شهر نوفمبر من عام 2018 أن روسيا تعمل على تطوير صواريخ جديدة من طراز "أنجارا".
ومن جهة اخرى قال موسك فى حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، تقول إن المركبة الفضائية الروسية "سويوز" لا يمكنها منافسة مركبة "سبيس إكس دراجون" الأمريكية.
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