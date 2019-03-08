"HP" ترفع من قدرات حلول إدارة تكنولوجيا المعلومات كخدمة

الرياض - الخليج 365 :

أعلنت شركة "HP" مؤخراً عن تحسينات على قدرات خدمات "الأجهزة كخدمة" (DaaS) لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات العملاء والشركاء العاملين في تكنولوجيا المعلومات الحديثة. وقدمت "HP" قدرات تحليلية وإعداد تقارير جديدة عبر خدمة HP TechPulse، كما أعلنت عن توسيع خدمات HP DaaS لدعم أجهزة شركة "أبل" في جميع أنحاء أوروبا، وتوسيع سوق HP Tech Café ومراكز Walk Up حول العالم.

وفي معرض تعليقه، قال بيل آيفي، الرئيس العالمي والمدير العام للأنظمة الشخصية في شركة HP: "تتطور القوى العاملة مع ارتفاع عدد الموظفين الذين يعملون عن بعد. لذا يجب أن يعمل نهج إدارة تكنولوجيا المعلومات الحديثة على تيسر الطريقة التي توفر بها المؤسسات التجارية الأجهزة المناسبة لكل موظف، والإدارة من خلال رؤية واضحة وتوفير المرونة لأعمالها. لذلك، تواصل HP إعادة ابتكار حلولها استنادًا إلى متطلبات العملاء والشركاء لضمان تلبية احتياجاتهم."

تقارير وتحليلات جديدة باستخدام HP TechPulse. تعمل تقنية HP TechPulse على توقع ومراقبة سلامة الجهاز، لتمكن العملاء أو الشركاء من إدارة البيئات ذات أنظمة التشغيل المتعددة بشكل أكثر استباقية. وتواصل HP تطوير هذه التقنية من خلال إضافة تحليلات وتقارير جديدة لمساعدة العملاء على إدارة وتخطيط موارد تكنولوجيا المعلومات بشكل أفضل. وتشتمل التحسينات الجديدة على:

تكامل التحليلات التنبؤية لأجهزة أندرويد وماك وإمكانات HP ذات أنظمة التشغيل المتعددة من أجل معالجة المشاكل التي تواجه العملاء في أقراص التخزين الثابتة والبطاريات بشكل استباقي. وبالنسبة للأجهزة العاملة بنظام ماك، توفر تقنية TechPulse الجديدة إدارة ذكية من ارتفاع الحرارة فوق المستويات الطبيعية، قبل أن تؤثر هذه المشاكل على المستخدمين.

تقرير توافق نظام التشغيل ويندوز 10 مع ترقية الأجهزة، لمساعدة العملاء على التخطيط لعملية الانتقال إلى ويندوز 10، بالتزامن مع وقف الدعم القادم لـ ويندوز 7.

تحسينات على تقارير المخزون، مع إمكانية إضافة الأجهزة بشكل يدوي لمساعدة فرق تكنولوجيا المعلومات على إدارة مخزون الاجهزة.

تحسين تقارير BIOS لمساعدة المستخدمين على معرفة نقاط الضعف المحتملة على مستوى BIOS.

دعم تكامل Microsoft telemetry لمنح العملاء رؤية أكثر شمولاً لأجهزتهم ومساعدة العملاء لتحقيق أقصى استفادة.

توافر حلول HP Tech Café Market حول العالم. تساعد حلول الخزانة الذكية من HP Tech Café Market فرق تكنولوجيا المعلومات في تحويل تقديم الخدمات في الموقع من أجل تعزيز تجربة العملاء من خلال تقليل وقت التوقف عن العمل وجعل الملحقات والأجهزة متوفرة لموظفي العملاء في حل آمن ومناسب. ويتوافر دعم القوى العاملة الحديثة، و HP Tech Café Market و Walk-up solutions في أكثر من 60 دولة ، بالإضافة إلى توافر التكامل والتزويد بالأجهزة الذكية والإكسسوارات في حل البيع.

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