اتصالات تطلق "باقة ترانزيت" لزوار الإمارات

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت "اتصالات" اليوم عن إطلاق "باقة ترانزيت" لزوار الدولة، والتي توفر 1 جيجابايت من البيانات، و 10 دقائق مكالمات مرنة لمدة 48 ساعة مقابل 50 درهماً.

ويأتي إطلاق هذه الباقة الجديدة بالتزامن مع قرارات الدولة بمنح تأشيرات عبور مجانية لمدة 48 ساعة للمسافرين العابرين عبر جميع مطارات الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال خالد الخولي، رئيس قطاع الأفراد في "اتصالات": "يسعدنا أن نوفر لمسافري الترانزيت هذه الباقة المبتكرة بأسعار معقولة، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم لمدة 48 ساعة، حيث نعي تماماً في "اتصالات" مدى أهمية الحاجة للبقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء أثناء السفر. كما أكّد الخولي أن إطلاق هذه الباقة الجديدة يعد جزءاً من جهود "اتصالات" المستمرة لتوفير قيمة اضافية للعملاء وإثراء تجربتهم الشاملة"

يمكن لمسافري الترانزيت الحصول على "باقة ترانزيت" عبر شركاء "اتصالات" المعتمدين الموجودين في مطارات وحدود الإمارات العربية المتحدة بعد استيفاء الشروط ومتطلبات التسجيل التنظيمية بالخدمة.