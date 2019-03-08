شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. ترامب يخطئ فى اسم "تيم كوك" ويصفه بـ"تيم أبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" موجة من السخرية على شبكات التواصل الاجتماعى، بعدما أخطأ فى اسم المدير التنفيذى لشركة أبل "تيم كوك"، ونادى عليه بـ"تيم أبل"، فى إشارة إلى اسم الشركة التى يديرها.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "الجارديان"، فإن هذا الخطأ جاء خلال اجتماع دونالد ترامب مع "تيم كوك" فى البيت الأبيض، حيث كان "كوك" يجلس بجانب "ترامب" خلال اجتماع للمجلس الاستشارى لسياسة القوى العاملة الأمريكية لمناقشة أهمية ودور التكنولوجيا فى التعليم.

وأشاد الرئيس الأمريكى بالمدير التنفيذى لشركة أبل لاستثماره الكبير فى الولايات المتحدة قائلا، "الناس مثل تيم تتوسع فى كل مكان وتقوم بأشياء كنت فعلا أريد القيام بها منذ البداية"، مضيفا، "أنتم فعلا تضخون استثمارا كبيرا فى بلادنا.. نقدر كثيرا ذلك تيم أبل".

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وأثارت هذه الزلة من "ترامب" العديد من ردود الفعل على شبكات التواصل الاجتماعى، وأجمع رواد السوشيال ميديا على أن ترامب يعانى دائماً المشاكل مع الأسماء، حيث وقع خلال أكثر من مرة فى الخطأ ذاته مع أشخاص مختلفين، خاصة أن ترامب سبق ودعا المديرة التنفيذية لشركة "لوكهيد مارتن" بـ"ماريلين لوكهيد"، العام الماضى، بدلا من اسمها ماريلين هيوسن.

من جانبه علق "تيم كوك" على اسمه الجديد "تيم أبل" بتغيير اسمه عبر حسابه الرسمى على "تويتر" إلى "تيم" ووضع بجواره شعار "أبل".