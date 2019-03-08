جوجل تدعم ميزة “الإنشاء الذكي” لجميع مستخدمي…

بدأت شركة جوجل إطلاق ميزة “الإنشاء الذكي” Smart Compose لخدمة البريد الإلكتروني التابعة لها، “جيميل” Gmail لجميع الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد.
وكانت الشركة قد أطلقت ميزة “الإنشاء الذكي”، التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع كتابة الرسائل الإلكترونية، أول مرة للهواتف الذكية مع هاتفها الأحدث “بكسل 3” Pixel 3 أواخر العام الماضي، أما الآن فقد أصبحت متاحة لجميع هواتف أندرويد.
وتُعرف جوجل ميزة “الإنشاء الذكي” بأنها “يمكنك السماح لجميل بمساعدتك على كتابة رسائل البريد الإلكتروني بشكل أسرع. وتعتمد ميزة الإنشاء الذكي على تقنية التعلم الآلي وتقدم اقتراحات أثناء الكتابة”.
ويمكن تفعيل أو تعطيل ميزة “الإنشاء الذكي” من خلال الذهاب إلى إعدادات تطبيق جيميل على نظام أندرويد ثم اختيار الحساب الشخصي للمستخدم ثم تحديد تفعيل أو تعطيل الميزة من الخيار الخاص بها.
وتنبه جوجل إلى أن ميزة “الإنشاء الذكي”، التي تدعم في الوقت الراهن خمس لغات فقط، هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية، لم تُصمم لتقديم إجابات وقد لا تتنبأ دائمًا بالمعلومات الصحيحة من الناحية الواقعية.
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أما عن آلية عمل الميزة فقد أوضحت الشركة ذلك بالقول: “نظرًا لأن نماذج فهم اللغة تستخدم مليارات الجمل والعبارات الشائعة للتعرف تلقائيًا على العالم، فإنها يمكن أن تعكس أيضًا التحيزات المعرفية البشرية”. فقد تكفي كلمة أو كلمتين لمعرفة ما قد يريد المستخدم قوله في باقي الجملة.
يُشار إلى أن الميزة سوف تُفعل تلقائيًا، ولكن يمكن لمستخدمي نظام التشغيل تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق جيميل من متجر بلاي، كما يمكنهم تنزيله وتثبيته يدويًا كملف APK من هنا.
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