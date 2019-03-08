5 أشياء يجب مراعاتها عند اختيار مزود التخزين السحابي

أصبحت الاعتبارات الكامنة وراء اختيار شريك التخزين السحابي المناسب أكثر أهمية في ظل ارتفاع الطلب على خدمات التخزين السحابية المدارة والاحترافية.

وهناك مجموعة كبيرة من المتغيرات التي تؤثر على قدرة مزودي التخزين السحابي على الحفاظ على أمان بياناتك وقوة الاتصال وانخفاض التكاليف.

وبالرغم من أن معظم مراكز البيانات كانت تعد متطورة عندما تم بناؤها، إلا أن البنية التحتية تصبح قديمة بشكل سريع إذا لم تتكيف مع التغييرات المستمرة في التنظيمات والتهديدات السيبرانية واحتياجات وتوقعات المستخدمين.

ويمكن أن يؤدي الاختيار الخاطئ لموفر التخزين السحابي لنتائج كارثية على مهام عمليات الشركة، بما في ذلك مشاكل الأداء، واستمرارية العمل، والأمان، والتكاليف.

ومن المفيد معرفة عدد من النقاط قبل عقد تعاون مع أحد مزودي التخزين السحابي، وإليك أهم 5 أسئلة يجب عليك طرحها عند اختيار مزود التخزين السحابي.

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1. الموقع

قد يبدو أنه من غير المهم في عالم اليوم شديد الاتصال ما إذا كانت بياناتك موجودة في جميع أنحاء المدينة أو على الجانب الآخر من العالم، لكن الواقع يقول إنه من المهم معرفة بالضبط أين تتواجد بياناتك الثمينة.

ويعد هذا الأمر مهمًا من وجهة نظر قانونية، بالإضافة إلى مجموعة من عوامل استمرارية الأعمال وعوامل الأداء.

وفي ظل وجود بيانات هامة للعمل، فإنك بحاجة إلى النظر في عوامل مثل احتمال وقوع كوارث طبيعية تؤثر على مزود التخزين السحابي.

وقد يسمح مركز البيانات البعيد بتوفير التكاليف، لكن وقت الاستجابة الإضافي سوف يجعله غير مناسب للتطبيقات عالية الأداء.

وتعتبر مسألة تواجد البيانات بالقرب من الشركات، التي تعتمد على إنترنت الأشياء أو تلك التي تكون فيها الثانية مهمة مثل الخدمات المالية، مهمة بشكل خاص عند اختيار مزود التخزين السحابي المناسب.

2. الأمن

شهدت الأيام الأخيرة زيادة كبيرة في الهجمات الإلكترونية الأكثر تطوراً، والتي ارتكبتها مجموعة من الجهات الفاعلة ذات الموارد الجيدة، ويجب، نتيجة لذلك، أن يكون الأمن أحد أهم العوامل التي تؤثر على اختيارك لمزود الخدمة.

ويجب إجراء تقييم أمني دقيق يغطي كل من الحماية المادية (مثل عناصر التحكم في الوصول، وكاميرات CCTV والأمن المهني في الموقع) والأمان المنطقي.

كما يجب أن يشمل ذلك كل شيء من التأكد من أن المزود لديه جدار حماية ناري محدث، إلى جانب الحماية من الفيروسات والبرامج الضارة، بالإضافة إلى نظام معلومات الأمان وإدارة الأحداث SIEM لتحديد التهديدات على الشبكة والقضاء عليها قبل يمكن أن تخترق البيانات الحساسة للعملاء بنجاح.

وينبغي أيضًا البحث عن النطاق الكامل لشهادة الأمان، بما في ذلك تلك ذات الصلة بالصناعة الخاصة بنشاطك التجاري.

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3. الطاقة والكفاءة

تعتبر الطاقة عاملًا غالبًا ما يتم تجاهله عند اختيار منشأة مركز البيانات، لكنها واحدة من أهم الاعتبارات، إذ يمكن أن يكون لانقطاع التيار الكهربائي تأثيرات مدمرة إذا لم يكن لدى مركز البيانات وسائل احتياطي كافي في مكانه.

وهذا هو السبب في أن العملاء المحتملين يجب أن يتأكدوا من أن مقدم الخدمة لديه أنظمة مناسبة في مكانه في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وينبغي أن يشمل هذا توليد الطاقة بشكل طارئ في الموقع، فضلاً عن إمدادات طاقة غير منقطعة.

ومن المهم أيضًا مراعاة كيفية تغير احتياجات نشاطك التجاري للطاقة بمرور الوقت، والتأكد من قدرة مقدم الخدمة على توفير هذه السعة في المستقبل.

كما أن هناك مفهوم آخر ذو صلة، وهو الاستدامة، إذ مع استهلاك تكنولوجيا المعلومات للكثير من الكهرباء في العالم، فمن المهم بشكل متزايد للشركات أن تخفض بصمتها الكربونية واستخدامها للطاقة.

وينبغي عليك البحث عن مركز بيانات ملتزم بخفض استخدام الطاقة الخاص به PUE أو فعالية استخدام الطاقة، وهو النسبة التي تستهلكها أجهزة تكنولوجيا المعلومات بشكل مباشر من إجمالي استخدام الطاقة في المرفق، وكلما قل PUE، زادت كفاءة المرفق، وقل ما سوف تدفعه على الطاقة.

4. الاتصال

الاتصال هو أكثر من مجرد كابل ينقل البيانات من المنشأة إلى عملك، حيث يتواجد لدى أفضل مزودي الخدمة مراكز بيانات متعددة موجودة في جميع أنحاء المنطقة، مما يوفر درجة إضافية من المرونة في حالة حدوث اضطراب غير متوقع، مثل كارثة طبيعية أو فشل في الطاقة.

ويعد تكرار استخدام المرافق الثانوية، أو بنية تقنية المعلومات التي يتم توزيعها عبر المواقع الجغرافية، من أكثر أشكال المرونة فاعلية، مما يحمي من حتى أكثر الأسباب تعقيدا.

وتعد مسألة النسخ المتماثل إلى المرافق الثانوية أو بنية تقنية المعلومات الموزعة عبر المواقع الجغرافية من أكثر أشكال المرونة فاعلية، مما يوفر حماية حتى ضد الأسباب الأكثر تعقيدًا للتوقف.

وينبغي من الناحية المثالية اختيار المورد الذي يمتلك شبكة نقل خاصة به، والتي توفر لك اختيار مزود الاتصال الذي يناسب ميزانيتك ونطاقك الترددي واحتياجاتك الأخرى.

5. الخبرة

لا يوجد سبب يجعلك تصدق ادعاءات مركز البيانات بامتلاكه الخبرة والتميز، وذلك في ظل البيانات التي تفيد بأن ما يقرب من 70 إلى 80 في المئة من وقت التوقف عن العمل يعود إلى خطأ بشري، مما يعني أنه يجب عليه البحث عن أدلة حول خبرة هذا المزود.

ويجب أن يتضمن ذلك مؤهلات ذات صلة من هيئات صناعية محترمة، بالإضافة إلى شهادات من مدققين مستقلين مثل Uptime Management.

ويشكل النقص في المهارات التكنولوجية العالمية أحد أكبر التحديات التي تواجه صناعة مراكز البيانات، بل معظم قطاعات الصناعة ككل، لذلك ينبغي عليك أن تطلب من مقدم الخدمات معرفة ما يخصصه من وقت وموارد لتدريب الموظفين بشكل مستمر، واستراتيجيته لجذب المواهب النادرة والاحتفاظ بها.

وينبغي معرفة أن هناك تباين كبير بين التسهيلات المختلفة في مسائل التكلفة والأمن والربط والمرونة وعوامل أخرى كثيرة، وهذا لا يهدف إلى تشويه سمعة أي مزود معين، لكن يجب أن يكون هناك مجموعة من مراكز البيانات المختلفة لتتناسب مع الاحتياجات المختلفة جدًا لمجموعة من الأنشطة التجارية والصناعات.

ويجب أن تشكل هذه الأسئلة الخمسة جوهر العناية الواجبة عند محاولة العثور على المزود المناسب لمؤسستك، والتي تساعدك بدورها في العثور على الشريك المناسب لعلاقة شراكة ناجحة وطويلة الأمد.