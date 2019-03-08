VIVA تعلن عن خدمات 5G في الكويت بالتعاون مع هواوي

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن إنشاء مركز شبكات الجيل الخامس 5G للابتكار، بهدف استكشاف وتطوير وإطلاق حالات استخدام 5G جديدة في الكويت خلال العام 2019.

وتعمل VIVA حاليًا على إطلاق شبكة 5G على مستوى البلاد مع أكثر من ألف موقع 5GNR يدعمها نظام بيئي ضخم للأجهزة لأكثر من 100 ألف جهاز، بما في ذلك 5G CPE، مما يجعلها واحدة من أكبر خمس شركات اتصالات في العالم.

ويأتي مركز الابتكار 5G لتنفيذ استراتيجية 5G للأعمال في VIVA، والذي يفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة مثل النطاق العريض جدًا، وإنترنت الأشياء، وخدمات المدينة الذكية، ويجعل من VIVA رائدة بلا منازع في حقبة الـ 5G.

وصرح المهندس ضرار خان، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في VIVA قائلًا: “احتفلت VIVA قبل شهرين بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيسها، وقمنا خلالها بتوفير أفضل الخدمات لعملائنا، واستثمرنا في أحدث التقنيات المتطورة، وعززنا ريادة الكويت في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

وأضاف “نعتزم وضع VIVA كمشغل أول في العالم لتقديم تجربة 5G حقيقية، مع التغطية المخططة على المستوى الوطني، وسيتاح لعملائنا الوصول إلى شبكات 5G وتجربة خدمات جديدة”.

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ويساعدنا إنشاء مركز الابتكار 5G على دفع التكنولوجيا الرقمية عبر القطاعات الأساسية، حيث ستزدهر الصناعات من الطبابة عن بعد إلى المدن الذكية إلى السلامة العامة بدعم من البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس 5G.

وتتيح الشبكات تدفق إيرادات جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، والارتقاء بمستوى المعيشة في جميع أنحاء الكويت.

واختارت VIVA شركة هواوي كشريك استراتيجي لدعم عملية طرح الجيل الخامس، وتعاونت VIVA مع هواوي على مدى السنوات العشر الماضية لتقديم خدمات الجيل الثالث والرابع الناجحة، وتعكس هذه الخطوة ثقة VIVA في قدرات شركة هواوي في هذه المجال.

وتعد 5G شبكة الجيل القادم اللاسلكية التي توفر خدمات مثل VR/AR، والبث المباشر للفيديو بدقة 4K/8K، فضلاً عن السيارات بدون سائق، والطائرات بدون طيار، مما يحدث ثورة في صناعة النقل، كما أن أجهزة الاستشعار، والآلات والأجهزة الذكية سوف تكون مرتبطة بتحويل حلم المدينة الذكية إلى حقيقة.