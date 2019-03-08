IDC: شحنات الهواتف الذكية ستنخفض للعام الثالث على التوالي في…

خلص أحدث تقرير من “مؤسسة البيانات الدولية” IDC إلى أن سوق الهواتف الذكية لا يزال يواجه تحديات، ومن المتوقع أن يواصل انخفاض الشحنات عامه الثالث على التوالي في عام 2019.

وتتوقع شركة IDC في تقريرها أن تنخفض كميات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بنسبة 0.8% في عام 2019 مع تراجعها إلى 1.39 مليار. ومع ذلك، سيبدأ سوق الهواتف الذكية في اكتساب الزخم هذا العام، مع نمو سنوي بنسبة 2.3% متوقع في النصف الثاني من العام. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن تصل شحنات الهواتف الذكية إلى 1.54 مليار وحدة في عام 2023.

وقال رايان ريث، نائب رئيس برنامج تتبع الأجهزة المحمولة العالمي في شركة IDC: “إن أكبر سؤال لا يزال دون إجابة هو ما الذي سيعيد قطاع الهواتف الذكية إلى النمو”. وأضاف: “لا شك في أن نمو الصناعة انخفض لأسباب سبق تحديدها، مثل دورات الاستبدال التي أصبحت أطول، وسوق الصين المليء بالتحديات، والرياح الجيوسياسية المعاكسة”.

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وتتوقع IDC أن يشهد العام الحالي ارتفاعًا جديدًا في معدل الابتكار التقني مع ظهور الأجهزة القابلة للطي والهواتف الذكية الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G. وبينما تظل حالات الترقية إلى هاتف قابل للطي أو يدعم شبكات 5G غير واضحة، إلا أنه قد يتغير ذلك بعد عام 2019. وتتوقع الشركة حاليًا أن تشكل شحنات الهواتف الذكية 5G واحد من كل 4 هواتف ذكية سيتم شحنها عالميًا في عام 2023.

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وقالت سانجيتيكا سريفاستافا، كبيرة محللي الأبحاث في برنامج تتبع الأجهزة المحمولة العالمي لدى IDC: “على الرغم من أن تطورات هواتف 5G والشاشات القابلة للطي لا تزال بحاجة إلى اختبارها فعليًا من قبل المستخدمين، إلا أن عام 2019 سيكون بالتأكيد عامًا للتحديث في سوق الهواتف الذكية”.