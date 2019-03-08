فيتبيت تكشف عن 4 أجهزة جديدة قابلة للارتداء

أعلنت فيتبيت Fitbit يوم الأربعاء الماضي عن أربع أجهزة جديدة قابلة للارتداء مخصصة للياقة البدنية هي أجهزة التعقب إنسباير Inspire وإنسباير إتش آر Inspire HR، وساعتها الذكية الثالثة فيرسا لايت إيديشن Versa Lite Edition، وجهاز اللياقة البدنية للأطفال آيس Ace 2.

ويتوفر كل من Inspire و Inspire HR و Versa Lite للطلب المسبق منذ اليوم على أن تصل إلى المستهلكين في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويعد جهاز Inspire أرخص جهاز تتبع من الشركة بتكلفة تصل إلى 70 دولار، بينما يعد جهاز Inspire HR أرخص جهاز تتبع مزود بميزة معدل ضربات القلب، بتكلفة تصل إلى 100 دولار.

كما تعد Versa Lite أرخص ساعة ذكية تطلقها الشركة حتى الآن، بتكلفة تبدأ من 160 دولار، في حين يعتبر Ace 2 ثاني جهاز قابل للارتداء للأطفال، بتكلفة تصل إلى 70 دولار، وهو أيضًا أرخص من النسخة السابقة، ومن المفترض وصوله إلى متاجر التجزئة في صيف 2019.

وقامت فيتبيت بتوحيد مجموعتها، وسوف تقوم بإعادة تصميم تطبيق الهاتف المحمول في وقت لاحق من هذا العام.

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وتستهدف فيتبيت من خلال هذه الأجهزة المشترين لأول مرة للأجهزة القابلة للارتداء.

وأعلنت فيتبيت أيضًا عن نسخة مجددة من تطبيقها المحمول، والتي من المفترض أن تساعد مستخدمي Fitbit على فهم إحصاءات الصحة واللياقة البدنية، وبيانات السجل، واكتشاف المحتوى الجديد، ومشاهدة التقدم الذي أحرزوه في التحديات، والتواصل بشكل أفضل مع المجتمع الاجتماعي للشركة.

وتتوسع خدمة Fitbit Community Feed هذا الشهر لتشمل أكثر من 80 سوقًا جديدًا بتسع لغات في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، كما يضيف التحديث قسم Fitbit Focus الجديد في الجزء العلوي من لوحة التحكم الذي يحتوي على إحصاءات ورسائل ونصائح للحفاظ على تفاعل المستخدمين وإعلامهم وتحفيزهم.

Fitbit Versa Lite

يرمز اسم Versa إلى تعدد الاستخدامات، لكن إصدار Lite يقلل من تعداد هذه الاستخدامات، إذ يفتقد إصدار Lite إلى أداة تحديد الاتجاه ودعم الشبكة اللاسلكية بالمقارنة مع Versa، مما يعني أن الساعة غير قادرة على تحديد عدد الطوابق التي صعدها المستخدم أو اللفات أثناء السباحة أو تشغيل الموسيقى.

كما أنها لا تأتي مع تطبيق المدرب Coach ولا تظهر التدريبات على الشاشة، ولا تسمح لك بإجراء المدفوعات المحمولة، لكنك تحصل في المقابل على زر فعلي واحد فقط، وتعديلات واجهة المستخدم المرتبطة.

وتحتفظ الساعة بالكثير مما قد تتوقعه، وكما هو الحال في Versa، فإنها تعمل بواسطة شاشة لمسية بسطوع يصل إلى 1000 شمعة.

ويحتوي الإصدار Lite أيضًا على كل ميزات اللياقة البدنية والميزات الذكية في Versa، بما في ذلك النشاط التلقائي، ومعدل ضربات القلب PurePulse على مدار الساعة طوال الأسبوع، وتعقب وضع السكون، وأكثر من 15 وضع تمرين قائم على الهدف، ونظام تحديد المواقع العالمي.

كما توفر إشعارات الهاتف الذكي، وتطبيقات Fitbit OS، وعمر بطارية يمتد إلى 4 أيام، ومستشعر SPO2، والذي يمكنه تقدير التغيرات في مستويات الأوكسجين في الدم ويساعد في تتبع المؤشرات الصحية الجديدة، مثل التوقف عن التنفس أثناء النوم.

وفي حين أن ساعة Versa الأصلية تأتي بثلاث خيارات لونية، فإن الإصدار Lite متوفر بأربع خيارات لونية هي الأزرق والأرجواني والتوتي والأبيض، وهناك أيضًا خيارات متعددة للإكسسوارات.

كما أن جميع ملحقات Versa تعمل مع Versa Lite Edition والعكس صحيح، وعلاوة على ذلك، فإن Versa و Versa Lite Edition تستخدمان نفس الشاحن والدبابيس (على عكس Ionic و Versa)، لذلك لا داعي للقلق بشأن الموصلات غير المتوافقة.

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وتعمل Versa Lite Edition بواسطة نظام Fitbit OS 3.0، الذي صدر في شهر ديسمبر.

Fitbit Inspire و Fitbit Inspire HR

لا يصنف جهاز Inspire على أنه جديد تمامًا، إذ قدمت فيتبيت هذين الجهازين لأول مرة لعملاء المؤسسات في الولايات المتحدة في الشهر الماضي.

ويسمح Fitbit Inspire و Fitbit Inspire HR للشركة بتوسيع نطاق وصولها إلى نظام الرعاية الصحية لمساعدة الأفراد على تحسين صحتهم بشكل استباقي، حيث تتوقع الشركة أن تحقق إيرادات بقيمة 100 مليون دولار من الرعاية الصحية هذا العام.

ويشمل جهاز Fitbit Inspire على ميزات النشاط التلقائي، وممارسة الرياضة، وتتبع النوم، وتحقيق الأهداف، والتذكير بالحركة، والمؤقت، وتتبع الخطوات على مدار اليوم، ومراقبة السعرات الحرارية التي تم حرقها.

فيما يتضمن جهاز Fitbit Inspire HR تتبع معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، النشاط التلقائي طوال اليوم، تتبع الرياضة ومراحل النوم، أكثر من 15 وضع تمرين مرتكز على الأهداف، نظام تحديد المواقع العالمي GPS، الاسترخاء والتنفس بصحة مرشد.

ويأتي كلا المنتجين بتصميم مقاوم للسباحة (يصل إلى 50 متر)، وشاشة تعمل باللمس، وزر واحد على الجانب الأيسر للانتقال إلى الشاشة الرئيسية، وإشعارات الهاتف الذكي، وما يصل إلى 5 أيام من عمر البطارية.

Fitbit Ace 2

صممت الشركة جهاز Fitbit Ace الأصلي للأطفال من سن 8 أعوام فما فوق، لكنها صممت النسخة الجديدة Ace 2 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 سنوات فما فوق.

ويتميز Fitbit Ace 2 بتصميم مضاد للسباحة، كما أنه مزود بواقي لحماية الشاشة أثناء الأنشطة المتعلقة بالأطفال.

ويأتي مع وجوه رسومية جديدة للساعة، و 10 تحديات للحفاظ على تحرك الأطفال، وصور رمزية وصور غلاف ملونة، ويمكن تغيير أربطة Ace 2 مع تقدم الطفل في العمر.

وفي حين أن جهاز Ace الأصلي يأتي باللون الأزرق أو الأرجواني، فإن Ace 2 سوف يكون متاحًا بألوان جديدة.

وعلى عكس الأجهزة الأخرى التي أعلنت عنها الشركة، فإن Ace 2 يتوفر في صيف عام 2019، ويكلف الجهاز 70 دولار أو 30 دولار أقل من سابقه.

وتقول فيتبيت إنها لم تقم بإزالة أي ميزات، لكنها أضافت عدد قليل من الميزات وخفضت الأسعار، حتى أن عمر البطارية لا يزال كما هو، حتى 5 أيام.

ويجب على الآباء إنشاء حساب عائلة فيتبيت من أجل إعداد Ace 2، ويسمح حساب العائلة، الذي يتوافق مع قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت COPPA، للوالدين بالتحكم في الأشخاص الذين يتصل بهم أطفالهم عبر تطبيق Fitbit.