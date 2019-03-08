9 من أكثر الوظائف طلبا في هندسة البرمجيات خلال 2019

وفقًا لإحصائيات مكتب العمل Bureau of Labor فإن معدلات توظيف مطوري البرمجيات ستزداد بنسبة 24% بحلول 2026، كما أن مهندسي البرمجيات في شركات وادي السيليكون يتقاضون رواتب تصل إلى 155 ألف دولار سنويًا.

ولكن ليس كل مهندسي البرمجيات متشابهين، وللوصول إلى الوظائف الأكثر طلبًا في مجال هندسة البرمجيات قام موقع Hired للتوظيف بعمل استطلاع على 700 مطور في جميع أنحاء البلاد وحلل بيانات إعلانات وظائف المبرمجين الموجودة على الموقع الإلكتروني، ويمكن تلخيص النتائج كما يلي:

الطلب العالمي على مهندسي البلوك تشين blockchain ارتفع بنسبة 517%

زاد طلب الشركات على مهندسي الأمن الإلكتروني بنسبة 132% ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى زيادة عدد خروقات البيانات عالميًا، وتزايد المخاوف المتعلقة بخصوصية المستخدمين

، ويرجع ذلك على الأرجح إلى زيادة عدد خروقات البيانات عالميًا، وتزايد المخاوف المتعلقة بخصوصية المستخدمين ازداد الطلب على مهندسي تحليل البيانات والتعلم الآلي بنسبة 38% و 27% على التوالي

لغة البرمجة بايثون Python هي الأكثر شعبية، بينما لغة PHP تعتبر غير محببة لمعظم المبرمجين

هي الأكثر شعبية، بينما تعتبر غير محببة لمعظم المبرمجين نسبة 43% من المطورين يفضلون العمل مع الشركات التي تساهم في مشاريع مفتوحة المصدر

سواء كنت ترغب في العمل في إحدى شركات التكنولوجيا العالمية أو في شركة ناشئة، فإليك أكثر 9 وظائف طلباً في مجال هندسة البرمجيات خلال عام 2019:



1- مهندس برمجة الواجهات الأمامية Front-end engineer

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متوسط الراتب في وادي السيلكون: 140 ألف دولار

متوسط الراتب في نيويورك: 128 ألف دولار

يقوم مهندسو برمجة الواجهة الأمامية بكتابة الأكواد البرمجية التي تحدد كيفية ظهور الواجهات الأمامية لمواقع الويب أو التطبيقات، وتحدد أيضًا كيف يمكن للمستخدمين التعامل معها، وكثيرًا ما يعملون باستخدام لغة البرمجة جافا سكريبت JavaScript، وقد شهدت هذه الوظيفة زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي.

2- مهندس برمجة الويب المتكامل Full-stack engineer

متوسط الراتب في وادي السيلكون: 143 ألف دولار

متوسط الراتب في نيويورك: 133 ألف دولار

يقوم مهندس الويب المتكامل ببرمجة الواجهات الأمامية Front-end بمواقع الويب أو التطبيقات – الجزء الذي يظهر للمستخدمين -، كما يقوم أيضًا ببرمجة الواجهات الخلفية Back-end – الجزء الخلفي المتحكم في تخزين البيانات القادمة من الواجهات الأمامية – وهذا يعني أنهم يتعاملون مع مشروع إنشاء الموقع او التطبيق بالكامل بما في ذلك قواعد البيانات، والخوادم، وهندسة الأنظمة، وقد شهدت هذا الوظيفة زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي.

3- مهندس تطوير هواتف محمولة Mobile engineer

متوسط الراتب في وادي السيلكون: 147 ألف دولار

متوسط الراتب في نيويورك: 133 ألف دولار

يقوم مهندسو الهواتف المحمولة بتطوير التطبيقات وأنظمة التشغيل، ومنهم من يتخصص في تطبيقات أندرويد Android أو آي أو إس iOS. وقد شهدت هذه الوظيفة زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي.

4- مهندس تعلم آلي Machine learning engineer

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متوسط الراتب في وادي السيلكون: 153 ألف دولار

متوسط الراتب في نيويورك: 122 ألف دولار

يقوم مهندسو التعلم الآلي بتصميم برامج قادرة على أداء المهام، والتعلم من الأنماط وتشغيلها مع الحد الأدنى من الإشراف البشري، وبذلك يمكنهم إنشاء برامج مخصصة وتنبؤية للعملاء، وقد شهدت هذه الوظيفة زيادة سنوية بنسبة 27%.

5- مهندس تطوير واجهات خلفية Back-end engineer

متوسط الراتب في وادي السيلكون: 149 ألف دولار

متوسط الراتب في نيويورك: 136 ألف دولار

يقوم مهندسو تطوير الواجهات الخلفية ببناء الجانب المتصل بالخادم لمواقع الويب أو التطبيقات، أوكتابة الأكواد التي تعمل خلف الكواليس والمسؤولة عن عمل الموقع أو التطبيق بشكل صحيح ويقوم بتخزين البيانات على الخوادم، وقد شهدت هذه الوظيفة زيادة بنسبة 33% على أساس سنوي.

6- مهندس بيانات Data engineer

متوسط الراتب في وادي السيلكون: 151 ألف دولار

متوسط الراتب في نيويورك: 132 ألف دولار

يقوم مهندسو البيانات بتطوير واختبار وصيانة قواعد البيانات والأنظمة الأخرى ذات الصلة، كما يساعدون الشركات على استغلال البيانات لزيادة نتائج الأعمال، وقد شهدت هذه الوظيفة زيادة سنوية بنسبة 38%.

7- مهندس أنظمة مُدمجة Embedded engineer

متوسط الراتب في وادي السيلكون: 150 ألف دولار

متوسط الراتب في نيويورك: 124 ألف دولار

مهندس الأنظمة المُدمجة Embedded engineer هو المسؤول عن دمج البرامج مع الأجهزة المختلفة عن أجهزة الكمبيوتر التقليدية، مثل الأجهزة المستخدمة في الرعاية الصحية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والتصنيع، والطيران، وغير ذلك. وقد شهدت هذه الوظيفة نموًا سنويًا بنسبة 76%.

8- مهندس أمن إلكتروني Security engineer

متوسط الراتب في وادي السيلكون: 156 ألف دولار

متوسط الراتب في نيويورك: 117 ألف دولار

بسبب زيادة المخاوف حول خروقات البيانات والخصوصية وبدء تنفيذ لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات GDPR ارتفع الطلب على مهندسي الأمن بنسبة 132% خلال عام 2018، ويركز مهندسو الأمن على جعل الأنظمة آمنة قدر الإمكان للحماية من التهديدات والهجمات الضارة.

9- مهندس بلوك تشين Blockchain engineer

متوسط الراتب في وادي السيلكون: 155 ألف دولار

متوسط الراتب في نيويورك: 137 ألف دولار

مع تبني المزيد من الشركات لتقنية البلوك تشين blockchain من أجل تأمين عمليات الشحن، وسلسلة التوريد، وعمليات التصنيع، فإن نسبة الطلب على وظيفة مهندس البلوك تشين قد ارتفع بشكل مذهل حيث وصلت إلى 517% خلال 2018. يقوم مهندسو البلوك تشين بإنشاء برامج لحالات مثل الهوية الرقمية والعقود الذكية وإدارة القوى العاملة وتخزين البيانات.