هواتف iPhone تحصل على تخفيض جديد في الأسعار بالصين لتحفيز المبيعات

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو الطلب على هواتف iPhone في الصين ضعيفًا، ومن غير الواضح ما إذا كان السبب في ذلك هو إرتفاع السعر ببساطة، أو ما إذا كان بسبب الحرب التجارية الجارية حاليًا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكة. قامت شركة آبل بتخفيض أسعار هواتف iPhone الجديدة في وقت سابق للمساعدة في تحفيز المبيعات، ولكن يبدو أن هذه الإستراتيجية لا تعمل بشكل جيد كما كانت ترغب آبل.

ووفقا لوكالة الأنباء التايوانية Taipei Central News Agency، فيبدو أن العديد من تجار التجزئة في الصين قاموا بتخفيض أسعارهم بشكل أكبر. على سبيل المثال، سيتم تخفيض سعر iPhone XS بنحو 150$ إذا كنت ستشتريه من متاجر Suning الفعلية، ولكن إذا كنت ستشتريه عبر الإنترنت، فبإمكانك الحصول عليه مع خصم يصل إلى 195$.

المتجر الإلكتروني JD.com سيقوم بتخفيض الأسعار بمقدار مماثل، ومع iPhone XS Max يمكن أن تكون الخصومات أكبر. قامت Suning بخفض سعر الهاتف بمقدار 300$، في حين يقدم متجر JD.com خصمًا بقيمة 250$. لاحظ أن هذه الأسعار لا تقدمها سوى متاجر التجزئة، مما يعني أنك ستحتاج إلى الشراء منها مباشرة.

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من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخصومات قد تم تطبيقها من قبل متاجر التجزئة نفسها أو ما إذا كانت شركة آبل قد شجعتها على ذلك، ولكن في كلتا الحالتين إنخفاض الأسعار سيؤدي إلى تبني المزيد من العملاء لهواتف آبل الجديدة.