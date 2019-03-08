شركة FedEx تكشف لنا عن روبوت التسليم الذاتي القيادة الخاص بها

فاطمة أيت طالب - دبي -

العديد من الشركات الكبيرة والصغيرة تختبر ربوتات التسليم الذاتية القيادة. يمكنك الآن إضافة الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية FedEx إلى القائمة. أعلنت الشركة مؤخرًا عن منتجها الجديد FedEx SameDay Bot. إنه روبوت ذاتي القيادة، تقول الشركة أنه سيكون قادرًا على القيام بالجزء الأخير من عمليات التسليم بشكل أكثر كفاءة. سيتم إستخدام هذا النوع من الروبوتات في المقام الأول لعمليات التسليم القصيرة المدى.

ووفقا للتفاصيل التي كشفت عنها شركة FedEx، فالروبوت FedEx SameDay Bot يعمل بالكهرباء ويمكن أن تصل سرعته كحد أقصى إلى 10 أميال في الساعة. هذا الروبوت قادر على توجيه نفسه وسط حركة المرور وبين المشاة لأنه يستخدم مجموعة من مستشعرات LIDAR والتي لا تختلف عن تلك المستخدمة حاليًا في السيارات الذاتية القيادة.

وستستخدم الشركة في البداية هذا الروبوت لنقل الطرود بين مكاتبها في مقرها الرئيسي في Memphis بمجرد أن تمنحها الحكومة المحلية الضوء الأخضر. وستقرر الشركة بعد ذلك إستنادًا إلى نتائج التجارب ما إذا كان سيتم توسيع هذه الخدمة لتشمل الشركات ومتاجر التجزئة الأخرى.

تقول شركة FedEx أنها تجري محادثات مع العديد من الشركات مثل Pizza Hut و Walgreens و Walmart و AutoZone وغيرها من الشركات الأخرى لمعرفة ما إذا كان هذا النوع من التسليم الذي يستند على الروبوتات مناسبًا لنشاطاتها التجارية. قد تكون الفكرة هي جعل الروبوت جزءًا لا يتجزأ من خدمة التوصيل في نفس اليوم.