تكنولوجيا: “فودافون مصر” تطرح مناقصة لبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات

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أعلنت شركة فودافون مصر Vodafone، عن طرحها مناقصة لبناء محطة طاقة شمسية لإمداد الشبكة وكافة مرافق الشركة بالطاقة الشمسية.

وأضافت فودافون، في بيان لها، أن المحطة ستنتج ما بين 20 إلى 50 ميجاوات، بتكلفة استثمارية لهذه المبادرة تبلغ أكثر من نصف مليار جنيه، وتشمل إنشاء المحطة، وتكاليف توليد الطاقة وتوزيعها للاستخدام.

وأشارت الشركة إلى اعتزامها التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025، وذكرت أنها ستصبح بذلك الشركة الأولى بين شركات خدمات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر، التي تتحول إلى إنتاج الطاقة بدلا من استهلاكها فقط، والاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 100% “في بادرة هي الأولى من نوعها في مصر.

وأوضحت الشركة أن هذا المشروع يعد خطوة لدعم التوجه العام للاقتصاد المصري والدولة لزيادة معدلات استخدام أكثر للطاقة المتجددة من أجل تحقيق التنمية المستدامة “رؤية 2030”.

وتسعى مصر حاليا إلى أن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج الكهرباء، حيث تتبادل مصادر الكهرباء مع الدول المجاورة، كما تقوم بالتعاون مع كبريات الدول الأفريقية من أجل تصدير الكهرباء إلى الدول التي تحتاج إليها، بحسب البيان.