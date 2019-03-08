تكنولوجيا: زي النهاردة| IBM تقدم الكمبيوتر الشخصي PC-XT.. هارديسك 10 ميجابايت وسعره 5,000 دولار!

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في مثل هذا اليوم، 8 مارس 1983، قدمت شركة “آي بي إم” IBM الأمريكية الكمبيوتر الشخصي PC-XT، المشتق اسمه من تقنية eXtended Technology، وذلك بسعر 4,995 دولارا!

عمل جهاز الكمبيوتر الشخصي IBM PC-XT بمعالج إنتل Intel 8088 وهارديسك 10 ميجابايت وذاكرة وصول عشوائي (رام) 128 كيلوبايت، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح ومحرك أقراص مرنة (فلوبي ديسك).

وتوقف إنتاج جهاز الكمبيوتر الشخصي IBM PC-XT في أبريل من عام 1987، وحل محله جهاز الكمبيوتر PS/2 Model 30.