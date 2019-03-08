في مثل هذا اليوم، 8 مارس 1983، قدمت شركة “آي بي إم” IBM الأمريكية الكمبيوتر الشخصي PC-XT، المشتق اسمه من تقنية eXtended Technology، وذلك بسعر 4,995 دولارا!
عمل جهاز الكمبيوتر الشخصي IBM PC-XT بمعالج إنتل Intel 8088 وهارديسك 10 ميجابايت وذاكرة وصول عشوائي (رام) 128 كيلوبايت، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح ومحرك أقراص مرنة (فلوبي ديسك).
وتوقف إنتاج جهاز الكمبيوتر الشخصي IBM PC-XT في أبريل من عام 1987، وحل محله جهاز الكمبيوتر PS/2 Model 30.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: زي النهاردة| IBM تقدم الكمبيوتر الشخصي PC-XT.. هارديسك 10 ميجابايت وسعره 5,000 دولار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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