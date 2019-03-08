تكنولوجيا: SuperTank.. باور بانك يكتمل شحنه في ساعة واحدة فقط ويوفر الطاقة للهواتف والتابلت واللابتوب

يحتاج باور بانك “سوبرتانك” SuperTank لساعة واحدة فقط ليكتمل شحنه بالكامل، وبذلك يكون لديك مصدر طاقة أو بطارية بسعة 27,000 مللي أمبير ساعة، كافية لتشغيل الهواتف والتابلت واللابتوب وجميع الأجهزة الإلكترونية المتوافق معها.

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وزود باور بانك “سوبرتانك” SuperTank بمخرجين من نوع USB-C PD بقدرة 60 و100 وات، ومخرجين من نوع “يو اس بي” USB-A، وبذلك يمكن شحن أو تشغيل 2 لابتوب معا، وكذلك شحن هاتفين معا عبر توصيل شواحنهما بمنفذي USB.

وراعى مصممو باور بانك “سوبرتانك” SuperTank تزويده بشاشة رقمية لمتابعة نسبة الشحن به، كما صنعوا هيكله من خامات تتحمل الصدمات، ووفروا له جميع الحمايات الكهربائية ضد الشحن الزائد للحفاظ على الباور بانك والأجهزة المتصلة به.

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ونجحت حملة تمويل باور بانك “سوبرتانك” SuperTank في جمع المبلغ المستهدف منها، على موقع التمويل الجماعي indiegogo، ومن المقرر أن يصل إلى داعميه بحلول مايو القادم، بسعر يبدأ من 69 دولارا (حوالي 1,200 جنيها مصريا).