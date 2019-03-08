ZTE تعمل على الأرجح على هاتف ذكي قابل للطي يستلهم تصميمه من الهواتف الصدفية

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا إلى أن الهواتف الذكية القابلة للطي نجحت في جذب الكثير من الإهتمام في الأونة الأخيرة، فشركة ZTE تحرص الآن على أن تكون جزءًا مما يتوقع العديد من الأشخاص أن يكون الشيء الكبير المقبل. وعلى ذكر ذلك، فقد تم رصد الشركة الصينية تسجل براءة إختراع لهاتف ذكي يضم شاشة مرنة طويلة قابلة للطي في الوسط على غرار الهاتف Motorola RAZR المتوقع صدوره في وقت لاحق من هذا العام من قبل شركة موتورولا.

والأمر الأكثر إثارة للإهتمام هو أن براءة الإختراع هذه تظهر الجهاز وهو يضم شاشة قابلة للطي نحو الداخل، ولكن ليس في المحور الأفقي لأن النصف العلوي من الشاشة يبدو أقصر. وعلاوة على ذلك، ليس هناك قطع من أجل الكاميرا الأمامية، لذا يبقى أن نرى كيف تخطط الشركة لتنفيذ هذه الميزة. ومع ذلك، فنحن نلاحظ وجود زران على الجانب الأيمن، ومن المفترض أن يكون الغرض منهما هو التحكم في مستوى الصوت وتشغيل الجهاز علمًا أن هناك أيضًا درج للشريحة SIM. وفي الخلف، يمكننا رؤية الكاميرا المزدوجو، بينما نرى في الأسفل المنافذ التي تكون عادة مخصصة لـ USB Type-C ومكبر الصوت.

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شركة ZTE ليست غريبة على سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، فقد قامت في شهر أكتوبر من العام 2017 بالكشف عن الهاتف ZTE Axon M. في تلك المرحلة، لم تكن هذه التقنية مثيرة، وأضف إلى ذلك أنه تم منع الشركة مؤقتًا من بيع أجهزتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكل هذه أسباب أدت إلى فشل الهاتف ZTE Axon M.

في شهر ديسمبر من العام 2018، قامت شركة ZTE بتسجيل براءة إختراع أخرى تظهر جهازًا مشابها للهاتف Galaxy Fold، لذا يبقى أن نرى ما إذا كانت الشركة ستستخدم كلا التصميمين أم أنها ستبقي خياراتها مفتوحة.