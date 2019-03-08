Sony تقرر عدم عرض هواتفها الذكية الجديدة للبيع في سوق آخر

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Sony في الأونة الأخيرة بالكشف عن مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019، بما في ذلك هاتف رائد ومجموعة من الهواتف المتوسطة. لسوء حظ عشاق هواتف Xperia في أستراليا، فيبدو أنهم لن يتمكنوا من الحصول على هواتف Xperia الجديدة بعد الآن. هذا وفقا لتقرير صدر مؤخرًا من موقع Ausdroid الذي تحدث إلى العديد من متاجر التجزئة المحلية.

نفس الموقع إستشهد بالسهولة التي كان يمكن بها الوصول إلى فريق العلاقات العامة لشركة Sony في أستراليا خلال أوائل العام 2018، ولكن هذا تغير في الجزء الأخير من السنة حيث لم يعد فريق العلاقات العامة يمثل الشركة، ومنذ ذلك الحين أصبح موقع Ausdroid غير قادر أيضًا على الإتصال بالمسؤولين في Sony Mobile.

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أستراليا ليست السوق الوحيد الذي خرجت منه شركة Sony. قبل عدة سنوات، أعلنت الشركة اليابانية أنها ستقلل من تركيزها على أسواق معينة، مثل الولايات المتحدة والهند والصين. وفي وقت سابق من هذا العام، أفادت التقارير أيضًا أن شركة Sony قد خرجت من بعض الأسواق في جنوب شرق آسيا.

نظرًا إلى أن هواتف Sony لم تكن تختفي بسرعة من رفوف المتاجر، ومع تقديم الشركة لهواتف متواضعة بأسعار مرتفعة نسبيًا، فنحن نفترض بأن الخروج التدريجي للشركة ليس مفاجئًا كثيرًا.