المحلل Ming-Chi Kuo يتوقع تخطي مبيعات Galaxy S10 لحاجز 40 مليون وحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - يشتهر المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo بتوقعاته الدقيقة عن مبيعات هواتف iPhone، ولكنه اليوم قدم مذكرة بحثية جديدة تتعلق بسلسلة هواتف Galaxy S10 Series التي أعلنت عنها شركة سامسونج في أواخر الشهر الماضي. وفي هذه المذكرة الجديدة أكد هذا المحلل الصيني أنه يتوقع أن تصل مبيعات هواتف Galaxy S10 الجديدة من 40 أو 45 مليون وحدة، بدلا من 30 إلى 35 مليون وحدة السابقة. السبب الرئيسي وراء هذا التغيير على مستوى التوقعات هو ” تميز ” هواتف سامسونج الرائدة الجديدة من حيث المواصفات على هواتف iPhone الحالية.

يتوقع المحلل Ming-Chi Kuo أن يختار المستهلكون هواتف Galaxy S10 على حساب هواتف iPhone الحالية بسبب مستشعر بصمات الأصابع الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية، والكاميرا الثلاثية في الخلف، والشحن اللاسلكي العكسي. وتنبأ المحلل Ming-Chi Kuo بأن يرتفع عدد الكاميرات الخلفية في هواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام إلى ثلاث كاميرات، ولكن حتى ذلك الحين يعتقد أن شركة سامسونج ستتسلم زمام المبادرة.

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نظرًا إلى أن هواتف iPhone الجديدة المتوقع صدورها في النصف الثاني من هذا العام ستضم ثلاث كاميرات في الخلف، فسوف تشهد الأعمال التجارية لشركة O-film نموًا كبيرًا نظرًا إلى أنها من تقوم بتزويد شركة آبل بمكونات الكاميرات من أجل هواتف iPhone.

السبب الآخر وراء الأداء القوي المتوقع لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series هو الإهتمام القوي بهذه السلسلة في الصين. فشلت آبل في إثارة إعجاب المعجبين الصينيين، وبالتالي المستخدمين الذين يريدون الحصول على هاتف ذكي من علامة تجارية أجنبية سيتحولون إلى هواتف سامسونج الرائدة الجديدة.