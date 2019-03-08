شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تستعد لتشييد محطات رصد فضائية فى 3 دول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار مراقبتها للأوضاع فى الفضاء القريب من الأرض، والتحذير من حالات الخطر، تسعى روسيا لتدشين عدد من المحطات البصرية الالكترونية، فى كل من تشيلى وجنوب افريقيا والمكسيك.
وقال المركز العلمى الفلكى الروسى، هذه المحطات قادرة على رصد العديد من الأشياء على رأسها حركة النفايات الفضائية، وحركة الأقمار والأجهزة الفضائية العسكرية الأمريكية المختلفة، وتحديد إحداثياتها وهويتها فى المدار الثابت بالنسبة للأرض، وكذلك تحديد موقع الأجسام الفضائية على 50 ألف كيلومتر من الارتفاع.
وقالت وكالة الأنباء الروسية نوفوستى، أن المشروع المنتظر سيتم بجنوب إفريقيا فى بداية النصف الثانى من عام 2019 الجارى، وسيكون بالتنسيق مع وكالات الفضاء والحكومة الروسية.
أما فى المكسيك فسيكون فى بداية عام 2020 المقبل، تليها تشيلى فى الربع الثالث من العام نفسه.
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