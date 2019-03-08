شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء فلك يكتشفون إشعاعات خطيرة تهدد حياة رواد الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل علماء الفلك إلى وجود مصدر من الإشعاعات الفضائية التى يمكن أن تصل الأرض بسهولة، وتمثل تهديدا كبيرا على حياة رواد الفضاء.

ووفقاً لموقع "Science Alert" المعنى بالشئون العلمية، يقع مصدر الاشعاعات فى مركز المجرة "NGC 3079"، التى تبعد ما يقرب من 50 مليون سنة ضوئية عن كوكب الأرض.

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وأشار الموقع إلى أن العلماء استخدموا المرصد الفلكى بالأشعة السينية المعروف بـ "Chandra X-ray Observatory"، واكتشفوا أن الإشعاعات الفضائية تتكون من دقائق ونوى الذرات التى تتحرك بطاقة عالية، ويمكن أن تشكل خطورة على حياة رواد الفضاء فى المركبات الفضائية التى تنتقل بين الكواكب.