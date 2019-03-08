الأرصاد: طقس الجمعة مائل للدفء على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

كتب: أحمد حامد ديابيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وتوقع الخبراء أن تصل درجة...
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