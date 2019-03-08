الإعلان رسميًا عن الهاتف Honor Magic 2 3D مع كاميرا ثلاثية الأبعاد، وآلية جديدة للتبريد

فاطمة أيت طالب - دبي - كما وعدتنا بالفعل، فقد قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei اليوم بالكشف رسميًا عن الهاتف Honor Magic 2 3D، وهو الهاتف الذي يأتي في الأساس لإصلاح واحدة من المشاكل التي واجهتنا في الهاتف Honor Magic 2، وهي كاميرتي العمق في الواجهة الأمامية للهاتف، فقد كانت واحدة من هاتين الكاميرتين عديمة الفائدة تمامًا.

بفضل الهاتف Honor Magic 2 3D الجديد، تم إستبدال إحدى الكاميرتين بكاميرا ضوئية ثلاثية الأبعاد والتي يمكن إستخدامها للتعرف على الوجه وإستشعار معلومات بشكل أفضل بغض النظر عن ظروف الإضاءة. وحتى الآن، لا يوجد أي تأكيد رسمي بشأن ما إذا كان المستشعر الجديد يستخدم تكنولوجيا Time Of Flight، ولكن الصور تلمح إلى ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح الهاتف Honor Magic 2 3D يشتمل على أنبوب مصنوع من الجرافين لتبديد الحرارة للحصول على أداء أفضل أثناء الإستخدام المكثف. ومن المفترض أن يبقي هذا الأنبوب المعالج HiSilicon Kirin 980 في أعلى مستوى له لفترة أطول من الهاتف Honor Magic 2 العادي. وعندما يتعلق الأمر بالذاكرة، فالهاتف Honor Magic 2 3D الجديد يضم 8GB من الذاكرة العشوائية و 512GB من الذاكرة الداخلية، في حين تبقى باقي المواصفات مطابقة لمواصفات الهاتف Honor Magic 2 الأصلي.

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الهاتف Honor Magic 2 3D متوفر حاليًا للبيع في الصين بسعر 5799 يوان صيني وهو ما يعادل 864 دولار أمريكي. وتظهر جميع المؤشرات أن هذا الهاتف سيكون حصريًا للسوق الصيني، لذلك إذا كنت ترغب في الحصول عليه في مكان آخر، فأنت غير محظوظ.