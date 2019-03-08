تكنولوجيا: Specter تطبيق على هاتفك الآيفون يمكنك من حذف العناصر غير المرغوبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط موقع "ديلى ميل" البريطانى الضوء على تطبيق جديد للصور مخصص لهواتف أيفون، والذى يمكنه مساعدة المستخدم على حذف العناصر المزعجة بالصورة، مثل الأشخاص أو السيارات.
ويستخدم هذا التطبيق الذى يطلق عليه اسم Specter، تقنية الذكاء الاصطناعى مع التركيز على الجزء الثابت ومحو الأجزاء المتحركة، بما فى ذلك الأشخاص والأشياء، مما يتيح للمستخدم الحصول على اللقطة المثالية.
وقالت شركة Halide المطورة للتطبيق، أن Specter يمكنه إنشاء صور "سحرية" باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعى بعدة طرق، فهو قادرعلى التعرف على نوع المشهد الذى يحاول المستخدم التقاطه، وتحسين الصورة وفقًا لذلك، فعلى سبيل المثال يمكن للمستخدم مزج شكل الموجات فى الصورة، لإنشاء تأثيرات جوية توفر الشعور بالحركة.
وتدعى الشركة أن تقنية "تثبيت الصورة" الخاصة قادرة على إنتاج صور واضحة طويلة المدى دون الحاجة إلى معدات احترافية مثل الحوامل ثلاثية القوائم.
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