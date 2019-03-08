شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العب "Devil May Cry 5" وعيش الكواليس طول اللعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعرض العديد من الألعاب لقطات من وراء الكواليس تظهر كيفية القيام بالحركات التى يقوم بها شخصيات اللعبة، ولكن ماذا لو كان بإمكانك الاستمتاع باللعبة بأكملها بهذه الطريقة، ومشاهدة الأشخاص الحقيقيين أثناء تأدية أدوارهم وأنت تلعب بطريقتك التقليدية. وفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فإنه يمكن لمشغلى الإصدار Deluxe من لعبة Devil May Cry 5 مشاهدة مقاطع ما قبل التصوير أثناء اللعب، حيث سيشمل الإصدار Deluxe خيار مشاهدة لقطات الحركة الحية المستخدمة لتصوير المقاطع الخاصة باللعبة. وتعد هذه الخطوة طريقة ذكية إلى حد ما لمشاهدة مقاطع الفيديو، كما أنها لن تؤثر على طريقة لعبك، بقدر ما تشبه فيديو منفصل يعرض أمامك أثناء اللعب. وجدير بالذكر أن لعبة Devil May Cry 5 هى لعبة فيديو قادمة من نوع الأكشن والمغامرات والتقطيع والذبح وهى إصدار جديد من سلسلة Devil May Cry.

تعرض العديد من الألعاب لقطات من وراء الكواليس تظهر كيفية القيام بالحركات التى يقوم بها شخصيات اللعبة، ولكن ماذا لو كان بإمكانك الاستمتاع باللعبة بأكملها بهذه الطريقة، ومشاهدة الأشخاص الحقيقيين أثناء تأدية أدوارهم أثناء استمتاعك باللعبة.

وفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فإنه يمكن لمشغلى الإصدار Deluxe من لعبة Devil May Cry 5 مشاهدة مقاطع ما قبل التصوير، حيث سيشمل الإصدار Deluxe خيار مشاهدة لقطات الحركة الحية المستخدمة لتصوير المقاطع الخاصة باللعبة.

وتعد طريقة ذكية إلى حد ما لمشاهدة مقاطع الفيديو التي لن تؤثر على طريقة لعبك بقدر ما تشبه فيديو منفصل.

وجدير بالذكر أن لعبة Devil May Cry 5 هى لعبة فيديو قادمة من نوع الأكشن والمغامرات والتقطيع والذبح وهى إصدار جديد من سلسلة Devil May Cry.